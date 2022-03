Τσερνίχιβ – πόλεμος Ουκρανία: Υπό πολιορκία η πόλη, ολική καταστροφή

Οι εκτεταμένες καταστροφές έχουν αφήσει χωρίς νερό, θέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα τον πληθυσμό του Τσερνίχιβ, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να περικυκλώνουν την πόλη αυτή στη βόρεια Ουκρανία. Η παροχή φυσικού αερίου εξακολουθεί να λειτουργούν εν μέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής κυβέρνησης. Η υποδομή της πόλης καταστράφηκε από «έντονες μάχες», αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την επιδιόρθωση των ζημιών, έγραψε το Σάββατο στο Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Βιατσεσλάβ Τσάους. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν περικυκλώσει την Τσερνίχιβ στον ουκρανικό βορρά για κάποιο καιρό. Κεντρικός δρόμος της πόλης, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, οδηγεί στο Κίεβο.

Ο δήμαρχός της Βλαντισλάβ Ατροσένκο δήλωσε το Σάββατο ότι η πόλη έχει «εντελώς καταστραφεί» από τις ρωσικές δυνάμεις. Επίσης σημείωσε ότι περισσότεροι από 200 άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ περισσότεροι από τους μισούς από τους 285.000 κατοίκους που είχε αρχικά η πόλη έχουν φύγει. Οι μάχες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, με τις ρωσικές δυνάμεις να ανοίγουν επίσης πυρ στις εγκαταστάσεις πυρηνικής έρευνας Neutron Source στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών μέσων ενημέρωσης. Οι εγκαταστάσεις, οι οποίες είχαν ήδη υποστεί ζημιές από βομβαρδισμό πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες και είχαν αποκοπεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, βομβαρδίστηκαν το Σάββατο, ανέφερε η Ukrayinska Pravda επικαλούμενη την κρατική αρχή που είναι αρμόδια για τα πυρηνικά.

In the northern #Ukrainian city of Chernihiv: Russia's shelled hospitals, schools, a cinema, historic & residential buildings. "They hit buildings two times in a row. It's obvious they do it on purpose. Most of the city suburbs are completely destroyed." https://t.co/NZvMESxKg7 pic.twitter.com/EAZ0NFwMAU

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) March 28, 2022