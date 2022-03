Ουκρανία πόλεμος: Οι Ουκρανοί κατέρριψαν ένα Sukhoi Su-35

Έπειτα από ένα διάστημα χωρίς καταρρίψεις, οι Ουκρανοί ισχυρίστηκαν ότι κατέρριψαν ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-35 στις 24 Μαρτίου κοντά στο Ιζιούμ, έξω από το Χάρκοβο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί, ο πιλότος του αεροσκάφους διεσώθη και αιχμαλωτίστηκε από τον ουκρανικό στρατό, ενώ το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωττερικών της Ουκρανίας, Αντόν Γκερασένκο.

After a while with no shootdowns, the Ukrainian side claims to have taken down a Russian Su-35 jet fighter on March 24th near #Izyum.

We cannot verify the precise type, but the single pilot survived and footage is previously unseen so this claim is credible.#Ukraine #Russia pic.twitter.com/WVNxmqLzxT

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) March 28, 2022