Κατάληψη Μαριούπολης – πόλεμος στην Ουκρανία: Μια δραματική εξέλιξη

Ότι η Μαριούπολη βρίσκεται πλέον στα χέρια των Ρώσων δήλωσε σήμερα στο CNN o δήμαρχος της πόλης Vadim Boychenko. «Δυστυχώς σήμερα βρισκόμαστε στα χέρια των κατακτητών», είπε ο δήμαρχος της Μαριούπολης. Όπως είπε οι επιθέσεις έχουν ισοπεδώσει την πόλη και έχουν αφήσει τραυματίες αλλά και άγνωστο αριθμό νεκρών. «Δεν είναι όλα στο χέρι μας», είπε ο δήμαρχος και έκανε έκκληση για πλήρη εκκένωση της πόλης, ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες που παραμένουν ακόμη στην πόλη.

Soldiers of the DPR's famous Somalia Battalion raising their flag over the Kalmius District's administration building in Mariupol pic.twitter.com/xezuhNjvDu — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 28, 2022

Η πόλη αυτή είχε πληθυσμό 400.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή, στις 24 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με τον Vadim Boychenko, σήμερα παραμένουν περίπου 160.000 άνθρωποι στη Μαριούπολη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, καθώς «δεν υπάρχει νερό, ρεύμα, θέρμανση». «Και είναι πολύ τρομακτικό», πρόσθεσε.

‼️About 160,000 people remain in Mariupol. Mariupol Mayor Vadim Boychenko said the city needs a complete evacuation. pic.twitter.com/JQq6WePF0y — WAR IN UKRAINE 2022 (@WARUKRAINE2022) March 28, 2022

«Είναι αναγκαία η πλήρης εκκένωση της Μαριούπολης. Η σημαντικότερη αποστολή μας σήμερα είναι να σώσουμε κάθε ζωή. Και ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν 26 λεωφορεία που πρέπει να πάνε στη Μαριούπολη για να παραλάβουν ανθρώπους αλλά δυστυχώς δεν έλαβαν άδεια να μετακινηθούν. Και αυτό το παιχνίδι το παίζουν καθημερινά», πρόσθεσε.

#Russian media report that Ramzan Kadyrov arrived in #Mariupol and met with the commander of the 8th Army, General Mordvichev

1/2 pic.twitter.com/k5PmcJfb1S — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

Δεν έχει γίνει σαφές αν σημειώνονται ακόμη μάχες εντός της πόλης. Την ίδια ώρα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, έφτασε στη Μαριούπολη και συναντήθηκε με τον διοικητή της 8ης Στρατιάς, Στρατηγό Μορντβίτσεφ.