Αμπράμοβιτς δηλητηρίαση: Με συμπτώματα ο ολιγάρχης και Ουκρανοί διαπραγματευτές;

Συμπτώματα δηλητηρίασης, εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρόμαν Αμπράμοβιτς και Ουκρανοί που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Wall Street Journal». Ο άλλοτε ιδιοκτήτης της Τσέλσι και Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά από συνάντηση στο Κίεβο νωρίτερα αυτό το μήνα, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα. Στο θρίλερ με την δηλητηρίαση του Αμπράμοβιτς αναφέρεται και ο Guardian. Σύμφωνα με τον Shaun Walker, ανταποκριτή της βρετανικής εφημερίδας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, πηγή με απ’ ευθείας γνώση δήλωση ότι «ο Ρόμαν (σσ αναφέρεται στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς) έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said.

— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022