Μπάιντεν για Πούτιν: Μην σκεφτεί να μπει σε έδαφος του ΝΑΤΟ – Πρέπει να φύγει από την εξουσία

Αυστηρή προειδοποίηση προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν απηύθυνε ο Τζο Μπάιντεν κατά την ομιλία του το απόγευμα του Σαββάτου (26/03) στη Βαρσοβία. “Μην σκεφτείτε καν να μπείτε ούτε μια ίντσα σε έδαφος του ΝΑΤΟ”, ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όμως κατέστησε σαφές ότι η τρέχουσα σύγκρουση στην Ουκρανία (σ.σ. δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ) δεν απαιτεί από τις ΗΠΑ να εμπλακούν άμεσα. “Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν βρίσκονται στην Ευρώπη για να εμπλακούν σε σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις, οι αμερικανικές δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ”, είπε.

Ο Μπάιντεν ανέφερε και πάλι ότι το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία και δεν επεδίωξε ποτέ την κατάρρευση της Ρωσίας. Πρόσθεσε ότι το “άμεσο και τιμωρητικό” τίμημα είναι ο μοναδικός τρόπος που θα κάνει τη Ρωσία να αλλάξει στάση.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι ο Πούτιν δεν πρέπει πλέον να είναι στην ηγεσία της Ρωσίας. “Για όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία. Ο εκπρόσωπος τύπου του Κρεμλίνου απέρριψε το σχόλιο του Μπάιντεν για τα περί παραμονής του Πούτιν στην εξουσία, λέγοντας πως οι Ρώσοι επιλέγουν ποιος θα είναι ο ηγέτης τους. Ερωτηθείς σχετικά, ο εκπρόσωπος τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε στο Reuters: “Δεν εναπόκειται στον Μπάιντεν να αποφασίσει. Ο πρόεδρος της Ρωσίας εκλέγεται από τους Ρώσους”.

Ακολούθησε, λίγη ώρα αργότερα. ο Λευκός Οίκος ο οποίος διευκρίνισε ότι ο Μπάιντεν δεν κάλεσε για αλλαγή καθεστώτος στη Ρωσία. “Αυτό που ήθελε να πει ο πρόεδρος ήταν ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στον Πούτιν να ασκεί εξουσία στους γείτονές του ή στην περιοχή. Δεν συζητούσε για την εξουσία του Πούτιν στη Ρωσία ούτε για αλλαγή καθεστώτος”, επισήμανε ο αξιωματούχος.

Συνεχίζοντας, ο Μπάιντεν έστειλε μήνυμα στον ρωσικό λαό. “Πάντα μιλούσα ευθέως και ειλικρινά σε εσάς, τον ρωσικό λαό, επιτρέψτε μου να το πω αν μπορείτε να ακούσετε: Εσείς ο ρωσικός λαός δεν είστε εχθρός μας. Αρνούμαι να πιστέψω ότι θέλετε τη δολοφονία αθώων παιδιών και ηλικιωμένων ή ότι δέχεστε νοσοκομεία, σχολεία, μαιευτήρια — για όνομα του Θεού — να χτυπηθούν με ρωσικούς πυραύλους και βόμβες. Αυτό δεν είναι το μέλλον που αξίζει για τις οικογένειες και τα παιδιά σας. Σας λέω την αλήθεια. Αυτός ο πόλεμος δεν σας αξίζει”.

