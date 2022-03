Εκατομμυριούχος μοιράζει βενζίνη: Η γενναιόδωρη κίνηση του Willie Wilson

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει στείλει τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, σύμφωνα με το car&motor.gr, ένας εκατομμυριούχος αποφάσισε να χαρίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε καύσιμα στους συμπολίτες του. Το γεγονός αυτό έλαβε μέρος στο Chicago των Ηνωμένων Πολιτειών.

Υπεύθυνος για αυτή την ενεργειακή… συμπαράσταση προς τους συμπολίτες του είναι ο αυτοδημιούργητος Αμερικανός εκατομμυριούχος Willie Wilson, ο οποίος αποφάσισε αρχικά να δωρίσει το ποσό των 200.000 δολαρίων Αμερικής μοιρασμένο σε δωροεπιταγές των 50 δολαρίων.

Willie Wilson is giving away $1,000,000 worth of gas at 47 gas stations in the Chicagoland area today! Thank you @DrWillieWilson for demonstrating that you care more about the people in Illinois than @chicagosmayor, @GovPritzker & @JoeBiden do.#Twill pic.twitter.com/XoB2ge1PTO

— Chicago's South Side GOP (@SouthSideChiGOP) March 24, 2022