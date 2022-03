Εθνική Ιταλίας Μουντιάλ: Κλονισμένη η ομάδα μετά την ήττα από τη Βόρεια Μακεδονία

Η ήττα από τη Βόρεια Μακεδονία που άφησε εκτός Μουντιάλ την Ιταλία, φέρνει εξελίξεις στην ομάδα αλλά και την ιταλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου. Έξι ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιταλίας εγκατέλειψαν το προπονητικό κέντρο της «Σκουάντρα Ατζούρα», στο Κοβερτσιάνο, και δεν θα είναι στην αποστολή για τον εκτός έδρας φιλικό αγώνα της επόμενης Τρίτης (29/3) με την Τουρκία.

Πρόκειται για τους Μάρκο Βεράτι, τους Τζανλούκα Μαντσίνι και Ντομένικο Μπεράρντι, που δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν ενοχλήσεις μετά τον καταστροφικό αγώνα των πλέι οφ για το Μουντιάλ 2022 με τα Σκόπια, καθώς και τους Ζορζίνιο, Τσίρο Ιμόμπιλε και Λορέντσο Ινσίνιε, «ως μέρος μιας αναμενόμενης εναλλαγής», όπως πληροφόρησε η Ιταλική Ομοσπονδία (FIGC). Εν τω μεταξύ, το Σάββατο η εθνική ομάδα συνάντησε τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Γκαμπριέλε Γκραβίνα, παρουσία και του ομοσπονδιακού εκλέκτορα Ρομπέρτο.

#Azzurri 🇮🇹

Six players have returned home as the team prepare for their trip to Turkey.

👉 https://t.co/pxVoXxgRiV#VivoAzzurro pic.twitter.com/3huAhKw9il

— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 26, 2022