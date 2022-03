Αλλαγή ώρας: Οι επιπτώσεις της αλλαγής

Πλησιάζει η ώρα για να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Η αλλαγή ώρας συμβαίνει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου, δηλαδή την Κυριακή 27 Μαρτίου, θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά, μεταβαίνοντας από τη χειμερινή, στη θερινή ώρα. Συγκεκριμένα, όταν το ρολόι δείξει 03:00 θα το γυρίσουμε μία ώρα μπροστά, ώστε να δείξει 04:00. Σύμφωνα όμως με τους επιστήμονες, οι επιπτώσεις αυτής της αλλαγής όχι μόνο στον ύπνο μας αλλά και κατ’ επέκταση στην υγεία μας, είναι πολύ μεγαλύτερες από τη σύγχυση που νιώθουμε όταν χτυπά το ξυπνητήρι το πρωί, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν ήδη προβλήματα υγείας.

«Οι περισσότεροι δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα, αφού μπορούν και προσαρμόζουν το βιολογικό τους ρολόι γρήγορα και μέσα σε δύο ημέρες ο οργανισμός τους έχει ήδη δεχτεί το νέο ωράριο» εξηγεί ο Dr. Xiaoyong Yang, καθηγητής Ιατρικής, Κυτταρικής και Μοριακής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Γέιλ. «Υπάρχουν, όμως, άνθρωποι που πάσχουν από κατάθλιψη ή καρδιακές παθήσεις, οι οποίοι με αυτή τη μεταβολή αυξάνουν τον κίνδυνο αυτοκτονίας ή καρδιακής προσβολής» συμπληρώνει ο ειδικός.

«Επικίνδυνη» η αλλαγή της ώρας;

Μια αυστραλιανή μελέτη, που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Sleep and Biological Rhythms, έδειξε ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αυτοκτονίας τις πρώτες εβδομάδες μετά την αλλαγή της ώρας σε θερινή, από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου. Στο ίδιο μοτίβο, μια άλλη μελέτη Σουηδών ερευνητών, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, έδειξε ότι, το ποσοστό των σοβαρών καρδιακών επεισοδίων αυξάνεται από 6% σε 10% τις 3 πρώτες εργάσιμες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας.

Ανεξάρτητα όμως από την αλλαγή της ώρας, περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Έλληνες αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ύπνο, με αποτέλεσμα να κοιμούνται λιγότερο από το φυσιολογικό (το οποίο υπολογίζεται στις 7-8 ώρες) και όπως είναι γνωστό η χρόνια αϋπνία μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική αλλά και τη σωματική υγεία αυξάνοντας τον κίνδυνο για υπέρταση, καρδιοπάθειες, οστεοπόρωση κ.ο.κ.

Για να περιορίσετε τις επιπτώσεις από την αλλαγή ώρας: