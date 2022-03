Ζελένσκι – ελληνική Βουλή: Μέσα στην εβδομάδα η ομιλία του

Συνεχίζονται οι μάχες στην Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν επικεντρωθεί στην ανατολική πλευρά της χώρας, ενώ Ρώσος αξιωματούχος αναφέρει πως «το πρώτο στάδιο της στρατιωτικής επιχείρησης» έχει ολοκληρωθεί. Στο Κίεβο οι ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται ενώ οι χερσαίες μάχες έχουν σταματήσει. Ωστόσο, συνεχίζονται οι αεροπορικές επιθέσεις, όπως αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν βρίσκεται στην Πολωνία, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και να εκφωνήσει «σημαντική ομιλία», αναφέρει ο Λευκός Οίκος. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο στρατός της χώρας είχε καταφέρει «ισχυρά πλήγματα» στη Ρωσία. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι περισσότεροι από 16.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από την έναρξη του πολέμου, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από την εκτίμηση που έδωσε η Μόσχα την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CNN, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει ομιλία στην ελληνική Βουλή στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κ. Ζελένσκι το μεσημέρι της Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ζελένσκι να μιλήσει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων, την οποία και αποδέχτηκε.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει στην ενημέρωση του ότι είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίζει τους «αδιάκριτους» βομβαρδισμούς και τη χρήση «μεγάλη ισχύς πυρός» σε αστικές περιοχές. «Οι ρωσικές δυνάμεις αποδεικνύονται απρόθυμες να εμπλακούν σε μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις του πεζικού. Προτιμούν την αδιάκριτη χρήση βομβαρδισμών αέρος σε μια προσπάθεια να αποθαρρύνουν τις αμυντικές δυνάμεις», ανέφερε το υπουργείο. «Είναι πιθανό η Ρωσία να συνεχίσει να χρησιμοποιεί μεγάλη ισχύς πυρός στις αστικές περιοχές, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις δικές της ήδη σημαντικές απώλειες, με κόστος περαιτέρω απώλειες αμάχων». Η Ρωσία συνεχίζει να πολιορκεί πολλές μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως το Χάρκοβο, το Τσερνίχιβ και τη Μαριούπολη, πρόσθεσε το υπουργείο.

Εκατόν τριάντα έξι παιδιά έχουν σκοτωθεί αφότου ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από 31 ημέρες, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ουκρανίας. Από το σύνολο των 136 παιδιών, τα 64 σκοτώθηκαν στην περιοχή του Κιέβου, ανέφερε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Άλλα 50 παιδιά σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ντονέτσκ. Επιπλέον, 199 παιδιά έχουν τραυματιστεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Πολωνία, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα στη Βαρσοβία με τους Πολωνούς ηγέτες. Θα επισκεφθεί επίσης ένα κέντρο Ουκρανών προσφύγων και αναμένεται να εκφωνήσει λόγο για την Ουκρανία όπου, σε ένα μήνα πολέμου, χιλιάδες Ουκρανοί έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 135 παιδιά, σύμφωνα με το Κίεβο.

Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται, οι ρωσικές δυνάμεις παραμένουν στα περίχωρα του Κιέβου — και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να προετοιμάζουν επίθεση αντίστοιχη με αυτή που έγινε στην πρωτεύουσα της Τσετσενίας, Γκρόζνι, το 1999, όπου τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Το Κίεβο είναι ένα από τα πολλά κοσμήματα της Ουκρανίας — μια πόλη ηλικίας άνω των 1.500 ετών, μια κάποτε πολυσύχναστη πρωτεύουσα 2,8 εκατομμυρίων ανθρώπων και έδρα αναντικατάστατων θησαυρών και πολιτιστικών μνημείων. «Αν ο Πούτιν ισοπεδώσει το Κίεβο με τον τρόπο που ισοπεδώνει το Χάρκοβο και άλλες πόλεις, πολλά πολιτιστικά στοιχεία θα χαθούν για πάντα», δήλωσε η Ολένκα Πέβνι, αναπληρώτρια καθηγήτρια Σλαβικών και Ουκρανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (25/3/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 278 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 74 ανήλικοι.

Από τον Προμαχώνα: 162

Από Ευζώνους: 9

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 43

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 64.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 14.429 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 4.580 ανήλικοι.

Περισσότερες από 70 επιθέσεις έχουν σημειωθεί κατά νοσοκομείων αλλά και ιατρικού προσωπικού στην Ουκρανία, με τον αριθμό να αυξάνεται σε «καθημερινή βάση», αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). Όπως σημειώνει ο ΠΟΥ στην ενημέρωσή του «η στόχευση των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης έχει γίνει μέρος της στρατηγικής και της τακτικής του σύγχρονου πολέμου». Από τις 24 Φεβρουαρίου, ο ΠΟΥ έχει εξετάσει και επαληθεύσει 72 ξεχωριστές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην Ουκρανία, που έχουν επιφέρει τουλάχιστον 71 θανάτους και 37 τραυματισμούς.

Από τις επιθέσεις έχουν καταστραφεί νοσοκομεία, ασθενοφόρα και καταστήματα προμηθειών. Ο ΠΟΥ σημειώνει πως έχει καταγράψει ακόμα την «πιθανή» απαγωγή ή κράτηση προσωπικού και ασθενών. «Ανησυχούμε ότι αυτός ο αριθμός αυξάνεται καθημερινά», δήλωσε στο BBC ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ για την Ουκρανία, Jarno Habicht. «Οι εγκαταστάσεις υγείας θα πρέπει να είναι ασφαλείς χώροι τόσο για γιατρούς όσο και για νοσηλευτές, αλλά και για τους ασθενείς που χρειάζονται περίθαλψη. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν», σημειώνει ο ίδιο.

