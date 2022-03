Σεργκέι Σοϊγκού – υγεία: Η Ρωσία διαψεύδει τα “περί καρδιακής προσβολής”

Η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού, για να αποδείξει ότι είναι εν ζωή και υγιής. Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια έπειτα από δύο εβδομάδες, έπειτα από μια απουσία που είχε τροφοδοτήσει εικασίες που το Κρεμλίνο έσπευσε να απορρίψει. Το υπουργείο Άμυνας δημοσιοποίησε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει τον Σοϊγκού να προεδρεύει μιας σύσκεψης για τον προϋπολογισμό των εξοπλισμών της Ρωσίας. Τα πλάνα δεν φέρουν ημερομηνία, όμως σε αυτό ο υπουργός αναφέρεται σε μια συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών η οποία, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, 25 Μαρτίου.

Στο βίντεο ο Σοϊγκου διαβεβαιώνει πως οι παραγγελίες προμήθειας σε εξοπλισμούς γίνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα, «παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα» λόγω των διεθνών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί σε αντίδραση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει κατηγορηθεί πάντως ότι πλαστογράφησε ένα βίντεο που δείχνει τον Σόιγκου σε βιντεοκλήση με τον Πούτιν στις 24 Μαρτίου, με την ευκαιρία μιας έκθεσης «για την εξέλιξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στη διάρκεια μιας σύσκεψης του ρωσικού συμβουλίου ασφαλείας, απορρίπτοντας τα ερωτήματα που είχε προκαλέσει η παρατεταμένη δημόσια απουσία του Σοϊγκού εν μέσω πολέμου.

It took two weeks, but Russia has finally released a slightly more convincing proof-of-life video of Sergei Shoigu after the defense minister vanished without explanation pic.twitter.com/tt3db5PoyW

Ωστόσο, ένας σύμβουλος της ουκρανικής κυβέρνησης υποστήριξε ότι ο Σοϊγκού, έπαθε καρδιακή προσβολή μετά από καβγά με τον Πούτιν, ο οποίος τον κατηγόρησε για την αποτυχία της Ρωσικής εισβολής να επιτύχει τους στόχους της. Ο Anton Gerashchenko, ο οποίος εργάζεται στο ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, έγραψε στο Facebook ότι ο Σοϊγκού- ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως από τις 11 Μαρτίου – υπέστη το ιατρικό επεισόδιο μετά από μια αντιπαράθεση με τον Πούτιν. Ο Gerashchenko δήλωσε συγκεκριμένα: «Η καρδιακή προσβολή του Σοϊγκού συνέβη μετά από μια σκληρή κατηγορία του Πούτιν για πλήρη αποτυχία της εισβολής στην Ουκρανία».

Η είδηση ήρθε καθώς το Κρεμλίνο δήλωσε χθες το βράδυ σε ενημέρωση, ότι η Μόσχα μπορεί να μειώσει την επίθεσή της στη γειτονική της χώρα, και αντ’ αυτού να επικεντρωθεί στην «απελευθέρωση» της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς – καθώς οι δυτικές μυστικές υπηρεσίες λένε ότι η προέλαση της Ρωσίας έχει σταματήσει και έχει χάσει 20 μάχες με επτά στρατηγούς να έχουν σκοτωθεί. Ο Σόιγκου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την αιματηρή εισβολή στην Ουκρανία, εξαφανίστηκε από τις 11 Μαρτίου, τροφοδοτώντας τις εικασίες για το πού βρίσκεται.

Στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, μια εικόνα του Σόγικου εμφανίζεται μυστηριωδώς στην επάνω αριστερή γωνία μιας διαχωρισμένης οθόνης βίντεο που είχε στηθεί μπροστά από τον Πούτιν, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος μιλούσε στη Διάσκεψη Ασφαλείας του. Τις στιγμές πριν εμφανιστεί η εικόνα του Σόιγκου, η οθόνη του είναι μαύρη και η εικόνα κουνιέται για μερικά δευτερόλεπτα – παρά το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι αξιωματούχοι εμφανίζονται καθαρά στην οθόνη από την αρχή της κλήσης. Το κλιπ δεν περιείχε ήχο ούτε έδειχνε τον Σόιγκου να μιλάει. Η δημοσιοποίηση του υλικού έρχεται εν μέσω αναφορών ότι η σχέση του Σόιγκου και του Πούτιν έχει γίνει τεταμένη μετά τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία που οδήγησε στο θάνατο περισσότερων από 15.000 Ρώσων στρατιωτών.

Rus Def min Shoigu has been absent from the public eye for 13 days. The Kremlin today spoke out in an effort to stop rumors about his health or Putin’s alleged unhappiness with the way things are going. Pool posted this clip which it says is from today with Shoigu on the screen: pic.twitter.com/RwOdHuDg19

