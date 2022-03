Ρωσία: Στρατιωτική απάντηση στις ιαπωνικές κυρώσεις

Η Ρωσία διεξήγαγε ασκήσεις σε νησιά που διεκδικεί το Τόκιο, ανέφεραν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης το Σάββατο, λίγες ημέρες αφότου η Μόσχα διέκοψε τις συνομιλίες με την Ιαπωνία λόγω των κυρώσεων που επέβαλε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ανατολική Στρατιωτική Περιφέρεια της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις στις Κουρίλες Νήσους, με περισσότερους από 3.000 στρατιώτες και ισχυρό εξοπλισμό, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Δεν αναφέρεται σε ποιο σημείο του νησιωτικού συμπλέγματος, που βρίσκεται ανάμεσα στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας και το βορειότερο κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χοκάιντο, πραγματοποιούνταν οι ασκήσεις.

Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, όμως, ότι οι ασκήσεις γίνονται σε έδαφος που κατέλαβε η Σοβιετική Ένωση στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το οποίο διεκδικεί το Τόκιο. Τα τέσσερα νησιά, τα οποία η Ρωσία αποκαλεί Νότιες Κουρίλες και η Ιαπωνία Βόρεια Εδάφη, αποτελούν αντικείμενο μιας διαμάχης μεταξύ των δύο κρατών που διαρκεί περισσότερο από 70 χρόνια. Λόγω της διαμάχης, η Ρωσία και η Ιαπωνία δεν έχουν ακόμη υπογράψει συνθήκη ειρήνης για τον τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε ότι θα παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία επιπλέον 25 Ρώσων και θα απαγορεύσει τις εξαγωγές σε 81 ρωσικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο των κυρώσεων για ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα δήλωσε ότι η Ιαπωνία θα προχωρήσει σε βήματα για να αφαιρέσει από τη Ρωσία το εμπορικό καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους και να την εμποδίσει να αποφύγει τις οικονομικές κυρώσεις, χρησιμοποιώντας ψηφιακούς πόρους.

More than 3,000 Russian soldiers and hundreds of combat and special equipment are taking part in a military exercise in the Southern Kuril Islands (northern Islands in Japan) on March 25, local time, according to the press bureau of Russia's eastern Military Region. pic.twitter.com/4obC1myduz

— FrontSource (@FrontSource) March 26, 2022