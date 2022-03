Λήξη πολέμου στις 9 Μαΐου: Η Ρωσία ξεκινά τη “δεύτερη φάση”, ήττα προβλέπουν οι Δυτικοί

Οι επικεφαλής του στρατού της Ρωσίας πραγματοποίησαν μια ευρεία ενημέρωση, ανακοινώνοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται στη «δεύτερη φάση» του. Με μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter, η ανταποκρίτρια των Financial Times, Πολίνα Ιβάνοβα, βασίζεται στα λεγόμενα των Ρώσων και παρουσιάζει μια περίληψη των όσων θέλησε να κάνει η Ρωσία, αλλά και το γιατί και το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή αναφορικά με το σημείο του πολέμου. Όπως επισημαίνει, αρχικά οι στρατηγοί τόνισαν ότι η πρόθεση και σκοπός της Ρωσίας ήταν πάντα και μόνο να «απελευθερώσει» το Ντονμπάς. «Είχε δύο επιλογές: να πολεμήσει στα ανατολικά, αλλά να επιτρέψει στο Κίεβο να αναπληρώσει τις δυνάμεις του ή να ξεκινήσει με τον αποκλεισμό των ουκρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα», αναφέρει η Ιβάνοβα.

Προσθέτει, ακόμη, πως, σύμφωνα με τους στρατηγούς, κατά τη διάρκεια του πολέμου που έχει συμπληρώσει ήδη ένα μήνα, η Ρωσία έχει χτυπήσει τις περισσότερες από τις στρατιωτικές ικανότητες της Ουκρανίας. Επομένως μπορεί τώρα να προχωρήσει στην επόμενη φάση, η οποία θα επικεντρωθεί μόνο στην ανατολή και θα μπορούσε να περιλαμβάνει ισχυρούς βομβαρδισμούς.

Η Ιβάνοβα αναφέρεται, στη συνέχεια, στις δηλώσεις των Ρώσων στρατιωτικών ότι η χώρα τους δεν είχε ποτέ σκοπό να καταλάβει το Κίεβο, το Χάρκοβο και άλλες πόλεις.«Αυτό που λέμε δεν είναι πισωγύρισμα δοσμένο με άλλα λόγια, είναι όλα μέρος του σχεδίου», σημείωσαν οι ίδιοι. Και το σχέδιο ήταν να αποσπαστεί η προσοχή των ουκρανικών δυνάμεων, την ώρα που η Ρωσία μαζί με τις αποσχισθείσες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ κέρδιζαν εδάφη στα ανατολικά. Η δημοσιογράφος των Financial Times υπογράμμισε, ακόμη, τις εκτενείς αναφορές των Ρώσων αξιωματικών περί μη στόχευσης πολιτικών υποδομών και αποφυγής απωλειών αμάχων και τελείωσε την ανάρτησή της με την ενημέρωση του υπουργείου Άμυνας για τον νέο επίσημο αριθμό των Ρώσων στρατιωτών που σκοτώθηκαν.

Russia's military held a big briefing this afternoon, announcing the war was entering a 'second phase'.

