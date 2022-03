Ελένη Θεοχάρους: «Καρφί» για τις σχέσεις Ουκρανίας-Τουρκίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι γνωστό έχει ήδη μιλήσει ή έχει προσκληθεί να μιλήσει σε κοινοβούλια δυτικών χωρών, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα του λόγω της ρωσικής επίθεσης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των βουλευτών και των πολιτών. Εντός της ερχομένης εβδομάδας μάλιστα είναι προγραμματισμένη και ομιλία του στην ελληνική Βουλή. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας διατηρεί άριστες σχέσεις με την κατοχική Τουρκία, με την οποία συνεργάζεται και σε στρατιωτικά προγράμματα ενώ προμηθεύεται από αυτήν τα μη επανδρωμένα στρατιωτικά αεροσκάφη Bayraktar που χρησιμοποιεί κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελληνοκύπρια πολιτικός και ποιήτρια Ελένη Θεοχάρους με ανάρτησή της απευθύνει ερώτημα στον πρόεδρο της Ουκρανίας για το πότε σκοπεύει να μιλήσει και στη Βουλή της Κύπρου, τμήμα της οποίας βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Η Ελένη Θεοχάρους είναι πρώην ευρωβουλευτής και βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια της Λεμεσού με το ΔΗΣΥ, από το οποίο αποχώρησε, και πρόεδρος της Αλληλεγγύης.

«Κύριε Πρόεδρε Ζελένσκι, πότε θα μιλήσετε στη Βουλή της Κύπρου; Οι βουλευτές μας γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα της εισβολής και κατοχής ενός επιθετικού κράτους στο έδαφος μιας γειτονικής αδύναμης χώρας. Ειδικά όταν η διεθνής κοινότητα κάνει τα στραβά μάτια στην υπόθεση» έγραψε στην ανάρτησή της στο Twitter η κυρία Θεοχάρους.

#Zelensky Mr. President , when are addressing the Parliament of Cyprus? Our MP s know very well the issue of invasion and occupation of an aggressive state into the territory of a neighbour weak country. Especially when the international community turns the blind eye on the case

