Στρατηγική πυξίδα – ΕΕ: Εγκρίθηκε το σχέδιο ασφάλειας και άμυνας

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν την Παρασκευή την αναθεωρημένη και ενισχυμένη «Στρατηγική Πυξίδα», στο πλαίσιο της οποίας συγκροτείται ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη με τη Γερμανία στον πυρήνα της. «Υποστηρίξαμε τη Στρατηγική Πυξίδα που θα είναι ο οδηγός μας για μια ισχυρότερη αμυντική πολιτική και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές αμυντικές μας ικανότητες», έγραψε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίους, Σαρλ Μισέλ, στο Twitter το πρωί της Παρασκευής.

Οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν ότι τα νέα σχέδια έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και να ενισχύσουν -όχι να αντιγράψουν ή να αντικαταστήσουν- τις δυνατότητες του ΝΑΤΟ. «Μας παρέχει μια στρατηγική που θα μας κάνει πιο ικανούς να δράσουμε, να διασφαλίσουμε, να επενδύσουμε και να συνεργαστούμε – για μια ΕΕ που προστατεύει τους πολίτες, τις αξίες, τα συμφέροντά της και συμβάλλει στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια» δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

