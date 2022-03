Ρώσοι σκότωσαν τον διοικητή τους: Ο λόγος της αποτρόπαιης πράξης

Δυτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Ρώσος διοικητής χτυπήθηκε εσκεμμένα από τανκ που οδηγούσαν οι δικοί του στρατιώτες. «Πιστεύουμε ότι ο Ρώσος διοικητής σκοτώθηκε από τα δικά του στρατεύματα, ως συνέπεια της κλίμακας των απωλειών που υπέστη η ταξιαρχία του», είπε ένας αξιωματούχος. Πρόκειται για τον συνταγματάρχη Μεντβέτσεκ, ο οποίος διοικούσε την 37η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκίων.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τη Δύση, υποστηρίζουν πως το ρωσικό τανκ ουσιαστικά πάτησε τον διοικητή Μεντβέτσεκ, χωρίς, ωστόσο, η είδηση να έχει επιβεβαιωθεί. «Αυτό δίνει μια εικόνα για ορισμένες από τις ηθικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις», σημειώνει ο αξιωματούχος.

BREAKING: A Russian brigade commander has been killed deliberately by his own troops after his unit suffered many losses in Ukraine, a western official said. Colonel Medvechek, commander of 37 Motor Rifle Brigade, was run over by his soldiers, the official said

Ο δυτικός αξιωματούχος είπε ότι η αποτυχία της Ρωσίας να οργανωθεί είναι μέχρι στιγμής «αξιοσημείωτη». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι απώλειες είναι «πραγματικά μεγάλες» σε ορισμένες περιοχές. Ειδικότερα, ότι στην αρχή η ρωσική δύναμη αποτελούταν από 115-120 τακτικά τάγματα μάχης, αλλά πλέον 20 τάγματα δε θεωρούνται «αποτελεσματικά στη μάχη» και έχουν αποσυρθεί, είτε επειδή χρειάζονταν επισκευές στα οχήματα είτε λόγω τεράστιων απωλειών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τρία τάγματα είχαν συγχωνευθεί για να αναπτυχθούν εκ νέου. Ο αξιωματούχος δήλωσε, ακόμη, πως ένας αντιστράτηγος που διοικούσε την 49η Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων πέθανε επίσης στις μάχες, καθιστώντας τον τον έβδομο Ρώσο στρατηγό που σκοτώθηκε σε μάχη από την έναρξη της εισβολής. Η επιβεβαίωση ήρθε μετά από βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Ρώσο συνταγματάρχη Γιούρι Μεντβέντεφ να μεταφέρεται με φορείο σε νοσοκομείο έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στα πόδια του.

Colonel Medvechek, the commander of the Russian 37th Motor Rifle Brigade, was crushed by his own soldiers with a tank as his unit suffered many casualties.

👉It is reported that the legs of the colonel were completely crushed and his condition is serious.😅😅😅 pic.twitter.com/ABpNA207dD

— هاكان الأصفر (@sarihakann) March 25, 2022