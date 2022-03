Ρωσικά πλοία – Ουκρανία: Πώς τους… έπιασαν στον ύπνο οι Ουκρανοί

Πριν από λίγες ημέρες οι Ρώσοι πανηγύριζαν για την κατάληψη του λιμανιού στο Μπερντιάνσκ στην Αζοφική Θάλασσα. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υπογράμμιζε μάλιστα τη σημασία του λιμανιού αυτού για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού ενώ τα ρωσικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παρουσίαζαν ως σχεδόν απόλυτη την επικράτηση του ρωσικού ναυτικού. Όμως, οι ουκρανικές δυνάμεις πέρασαν στην αντεπίθεση και πέτυχαν ένα εντυπωσιακό χτύπημα με ουσιαστικό αντίκτυπο τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στον επικοινωνιακό πόλεμο που μαίνεται με ιδιαίτερη ένταση.

Οι Ουκρανοί κατάφεραν να καταστρέψουν ένα ρωσικό αποβατικό πλοίο το οποίο ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι της πόλης από τις 21 Μαρτίου και ταυτόχρονα να προκαλέσουν ζημιές σε ένα ακόμη ρωσικό πλοίο. Πώς συνέβη αυτό; Καθώς φαίνεται, οι Ρώσοι ουσιαστικά πέτυχαν ένα εντυπωσιακό «αυτογκόλ», δίνοντας στη δημοσιότητα βίντεο με το ξεφόρτωμα ενισχύσεων στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Το αποτέλεσμα ήταν το απευθείας πλήγμα με τακτικό βαλλιστικό όπλο, καθώς οι Ρώσοι έδωσαν ουσιαστικά τις συντεταγμένες στους Ουκρανούς… από μόνοι τους.

Video of the Black Sea Fleet’s Orsk Project 1171 large landing ship offloading equipment in Berdyansk. https://t.co/qPAM5brcLC pic.twitter.com/lKaywXLK0B

— Rob Lee (@RALee85) March 21, 2022