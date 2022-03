Renault Ρωσία: Πάγωσε τις δραστηριότητες της μετά από ένα tweet

Μία ανάρτηση στο twitter συνοδευόμενη από μια δυνατή φωτογραφική σύνθεση που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρι Κουλέμπα, καταγγέλλοντας τη στάση της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, πέτυχε τον στόχο της μέσα σε λίγες ώρες. Και η Renault πάγωσε αμέσως τις δραστηριότητές της στη Ρωσία.

“Η Renault αρνείται να αποχωρήσει από τη Ρωσία. Όχι ότι πρέπει να εκπλήσσει κανέναν, καθώς η Renault υποστηρίζει έναν βίαιο επιθετικό πόλεμο στην Ευρώπη. Αλλά τα λάθη πρέπει να έχουν ένα τίμημα, ειδικά όταν επαναλαμβάνονται. Καλώ τους πελάτες και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο να μποϊκοτάρουν τον Όμιλο Renault.

Renault refuses to pull out of Russia. Not that it should surprise anyone when Renault supports a brutal war of aggression in Europe. But mistakes must come with a price, especially when repeated. I call on customers and businesses around the globe to boycott Group Renault. pic.twitter.com/STFeafnCoi

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 23, 2022