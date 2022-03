Ουκρανία πόλεμος: Αυξάνονται οι ρωσικές απώλειες λέει το Κίεβο

Ουκρανία συνεχίζει να ενημερώνει καθημερινά για τις απώλειες των ρωσικών στρατευμάτων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε εξοπλισμό. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, οι νεκροί Ρώσοι στρατιώτες είναι περίπου 15.800. Στην ίδια ενημέρωση τονίζεται ότι έχουν καταρριφθεί 108 αεροπλάνα και 124 ελικόπτερα της Ρωσίας, ενώ έχουν καταστραφεί 530 τανκς.

Να σημειώσουμε ότι λίγο νωρίτερα το ουκρανικό Ναυτικό χτύπησε ρωσικό πλοίο στο Μπερντιάσκ, με αποτέλεσμα να καταστραφεί.

It is reported that one #Russian ship sank in occupied #Berdyansk, and two others are smoking heavily and trying to escape. A warehouse with ammunition and fuel was destroyed. pic.twitter.com/rixPh4MpjT

