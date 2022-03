Κώστας Τσιμίκας: I have no song bro

Μπορεί να έχει κερδίσει την εκτίμηση του προπονητή του Γιούργκεν Κλοπ στον αγωνιστικό χώρο, τώρα όμως ο Κώστας Τσιμίκας έπρεπε να κερδίσει και τους συμπαίκτες του… μουσικά. Το παιχνίδι που οργάνωσε ένας εκ των χορηγών της Λίβερπουλ είχε ως αποτέλεσμα ο Έλληνας αριστερός μπακ να… ικετεύει τους συμπαίκτες του για να του τραγουδήσουν το σύνθημά του, το οποίο δεν υπήρχε. Μέχρι που ανέλαβε τελικά ο Ιμπραΐμα Κονατέ, λέγοντας ό,τι του ερχόταν εκείνη την ώρα. Συγκεκριμένα, στο παιχνίδι του χορηγού των κόκκινων συμμετείχαν τρεις παίκτες και συγκεκριμένα ο Τσιμίκας και οι Τιάγκο Αλκάνταρα και Ντιόγκο Ζότα. Μία από τις προκλήσεις, λοιπόν, ήταν το να πείσουν έναν συμπαίκτη τους να τραγουδήσει τα συνθήματα που έχουν για αυτούς οι οπαδοί της Λίβερπουλ.

Σε ό,τι αφορά τον Έλληνα πλάγιο μπακ λοιπόν, υπήρχαν δύο προβλήματα: Πρώτον, κανείς συμπαίκτης του δεν δεχόταν να τραγουδήσει. Δεύτερον, ακόμη κι αν ήθελε κάποιος να τραγουδήσει, δεν υπήρχε σύνθημα. Ο Τσιμίκας, όμως, ήταν αποφασισμένος να νικήσει και τελικά έπεισε τον Κονατέ να τον βοηθήσει, με την προσπάθεια να ολοκληρώνεται με τα γέλια των υπόλοιπων αφού ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός απλά έλεγε ό,τι του ερχόταν εκείνη τη στιγμή.

⭐ 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗥𝗢𝗨𝗡𝗗 ⭐

🎶 Ask a teammate to sing a line from your Liverpool song…

“𝐈 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐧𝐠, 𝐛𝐫𝐨!" 🤣 pic.twitter.com/awo6JkaJR4

— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2022