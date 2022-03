Σιτάρι Ουκρανίας: Ο πόλεμος βάζει σε κίνδυνο «το καλάθι του κόσμου»

Οι μάχες για τις πόλεις της Ουκρανίας μαίνονται στα προάστια της, αφού ο ουκρανικός στρατός ανακατέλαβε μια κομβική γειτονιά κοντά στο Κίεβο και οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής αυξάνουν τις αεροπορικές επιδρομές που έχουν προκαλέσει αμέτρητους θανάτους και έχουν αναγκάσει περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν την χώρα τους. Ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι ανάγκασε τα ρωσικά στρατεύματα να απομακρυνθούν από ένα στρατηγικά σημαντικό προάστιο του Κιέβου. Ωστόσο, οι ρωσικές δυνάμεις κατάφεραν εν μέρει να καταλάβουν τρία βορειοδυτικά προάστια όπου διεξάγονται μάχες εδώ και εβδομάδες. Οι άμαχοι που έκαναν την επικίνδυνη απόδραση από την εμπόλεμη πόλη της Μαριούπολης, στο νότιο λιμάνι, βίωσαν σοκαριστικές εικόνες όταν τράπηκαν σε φυγή μέσα από τα πυρομαχικά και τους δρόμους με τα άταφα πτώματα, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί προσπαθούσαν να ισοπεδώσουν την πόλη.

Τα προάστια θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο για την κατάληψη των πόλεων της Ουκρανίας ή μια πύλη εισόδου για τα ρωσικά στρατεύματα, με την πρωτεύουσα του Κιέβου να θεωρείται ο πρωταρχικός στρατιωτικός στόχος της Μόσχας στον πόλεμο. Έξω από την κατεστραμμένη Μαριούπολη, η χερσαία επίθεση της Ρωσίας προχωράει αργά, μιας και ανατράπηκε από θανατηφόρες επιθέσεις Ουκρανών. Το ανακτημένο προάστιο του Κιέβου επέτρεψε στις ουκρανικές δυνάμεις να ανακτήσουν τον έλεγχο ενός βασικού αυτοκινητόδρομου προς τα δυτικά και εμπόδισε τα ρωσικά στρατεύματα να περιβάλλουν την πρωτεύουσα από τα βορειοδυτικά. Ωστόσο, οι δυνάμεις του Πούτιν συγκεντρώνουν όλο και περισσότερο την αεροπορική ισχύ και το πυροβολικό τους στις πόλεις της Ουκρανίας και κατ′ επέκταση κοντά στους πολίτες που ζουν εκεί. Ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας των ΗΠΑ, είπε ότι η Ρωσία αύξησε τις αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες ημέρες, πραγματοποιώντας έως και 300 το Σαββατοκύριακο.

