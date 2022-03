Σεργκέι Σοϊγκού – πόλεμος Ουκρανία: Μυστήριο με την εξαφάνιση του Ρώσου υπουργού Άμυνας

Πληροφορίες διακινούνται σήμερα ότι ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, Σεργκέι Σοϊγκού παραμένει άφαντος από τις 11 Μαρτίου. Όπως παρατηρούν ουκρανικά ΜΜΕ, ο υπουργός Άμυνας δεν έχει εμφανιστεί τις 12 από τις 28 ημέρες που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο Σοϊγκού είναι άνθρωπος ιδιαίτερα ενεργός με τα ΜΜΕ, καθώς μέχρι πρότινος εμφανιζόταν συχνά. Μέχρι τις 11 Μαρτίου και από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εμφανιζόταν καθημερινά. Τα ουκρανικά ΜΜΕ επικαλούνται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η υγεία του υπουργού είναι επιβαρυμένη, καθώς έχει καρδιακά προβλήματα.

Η τελευταία φορά που αναφέρθηκε η παρουσία του ήταν στις 18 Μαρτίου, όταν συμμετείχε σε συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο στη δημοσιότητα δεν δόθηκαν φωτογραφίες ή βίντεο. Όπως είναι επόμενο, η απουσία του ισχυρού άνδρα της ρωσικής κυβέρνησης και επικεφαλής, ουσιαστικά, της εισβολής στην Ουκρανία, έχει πυροδοτήσει διάφορες εικασίες και σενάρια.

Good catch here by journalist Dmitry Treshchanin: Russia’s defense minister, Sergey Shoigu, hasn’t been seen in public for 11 days. (The head of the National Guard, a real nutter named Viktor Zolotov, also seems to be curiously missing.) https://t.co/sHaUm1BNSx

Παράλληλα, μεγάλη αίσθηση είχε προκαλέσει και το γεγονός ότι η κόρη του υπουργού, η 31χρονη Ξένια, είχε εμφανιστεί πρόσφατα με… τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας, παρότι ο πατέρας της ηγείται της εισβολής. Μάλιστα, στο τελευταίο της βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα υποδηλώνει πως ανησυχεί για τη σφαγή που εξαπέλυσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της. Η ρωσική εισβολή στη γείτονά της κρίνεται από αναλυτές μέχρι στιγμής αποτυχημένη, αφού οι Ρώσοι μετράνε βαριές απώλειες -πάνω από 10.000 στρατιώτες- ενώ δεν έχουν καταφέρει να καταλάβουν κανένα μεγάλο αστικό κέντρο.

Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να έχει αρχίσει «εσωτερικές εκκαθαρίσεις» των υπευθύνων για αυτή την αποτυχία, με τον επικεφαλής του υπουργείου Άμυνας, όπως είναι επόμενο, να θεωρείται ως ένας από τους πρώτους «στόχους».

Lots of Telegram chatter today about the whereabouts of Russia's defence minister Sergei Shoigu. Not seen in public for 12 days, not seen with Putin since *that* meeting on 27 Feb where he was ordered to put the nukes on high alert. Photo from happier times. pic.twitter.com/MHp7Y7XvmJ

— Jake Cordell (@JakeCordell) March 23, 2022