Premier League: Αμυντικός ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής

Είναι ένας από τους γρηγορότερους ποδοσφαιριστές του πλανήτη και το έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που έχει πιάσει φοβερά νούμερα ταχύτητας. Ο λόγος για τον Μο Σαλάχ της Λίβερπουλ. Σε ίδια επίπεδα «τρέχει» και ο Ραχίμ Στέρλινγκ της Μάντσεστερ Σίτι, όπως και ο συμπαίκτης του Σαλάχ Σαντιό Μανέ. Και φυσικά, όταν γίνεται λόγος για ταχύτητα δεν μπορεί να μείνει εκτός κουβέντας ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ωστόσο, κανένας τους δεν είναι ο γρηγορότερος ποδοσφαιριστής της Premier League. Και το πιο απίθανο είναι πως δεν αγωνίζεται στην επίθεση. Ποιος είναι λοιπόν; Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ της Τσέλσι. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Premier League, ο γερμανός κεντρικός αμυντικός της Τσέλσι είναι ο γρηγορότερος ποδοσφαιριστής του αγγλικού πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα, ο Ρούντιγκερ έχει πιάσει τη μεγαλύτερη ταχύτητα φέτος με 36,7 χιλιόμετρα την ώρα. Δεύτερος στη λίστα είναι ο Σαλάχ με 36, 6 χλμ, όπως και ο Αντάμα Τραορέ, που πλέον φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Antonio Rüdiger has the highest recorded top speed in the Premier League this season.

36.7 – Antonio Rüdiger

36.6 – Mohamed Salah

36.6 – Adama Traoré

36.2 – Ibrahima Konaté

36.1 – Ollie Watkins

36.1 – Patson Daka

Rapid ⚡️ pic.twitter.com/1aTLZfoiOt

— Sporting Index (@sportingindex) March 23, 2022