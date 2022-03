Αλέν Ντελόν ευθανασία: «Εγώ θα είμαι αυτός που θα τον βοηθήσω», λέει ο γιος του

Ο 86χρονος σήμερα Αλέν Ντελόν, που πλέον κατοικεί στην Ελβετία, έχει επαναλάβει επανειλημμένως ότι θα ήθελε να φύγει ειρηνικά και με τους όρους του. Ο Αλέν Ντελόν επέλεξε την ευθανασία. Ο 86χρονος ηθοποιός, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2019, ζει στην Ελβετία και επαναλαμβάνει συχνά την επιλογή του να τερματίσει οικειοθελώς τη ζωή του για να φύγει ειρηνικά. Τουλάχιστον αυτό επιβεβαίωσε ο μεγαλύτερος γιος του, Άντονι, από τον γάμο του ηθοποιού με τη Νάταλι Ντελόν, για τα μάτια της οποίας ο θρυλικός Γάλλος σταρ είχε χωρίσει τη Ρόμι Σνάιντερ. Ο 57χρονος σήμερα, επίσης ηθοποιός, Άντονι Ντελόν υπενθύμισε ότι η μητέρα του, που έφυγε από τη ζωή το 2021 από καρκίνο του παγκρέατος, είχε κάνει κι εκείνη την ίδια επιλογή. Ο ίδιος ήταν κοντά της ακόμα κι αν η διαδικασία, την οποία είχε ήδη οργανώσει η οικογένεια, δεν στάθηκε απαραίτητη, καθώς η Νάταλι «έφυγε» πριν προχωρήσει στην ευθανασία.

Μιλώντας, λοιπόν, στο γαλλικό ραδιόφωνο RTL, ο Άντονι αποκάλυψε ότι για το λόγο αυτόν ο πατέρας του διευκρίνισε στη διαθήκη του την επιθυμία του, τού ζήτησε να μείνει μαζί του μέχρι το τέλος και να οργανώσει τα πάντα, πράγμα το οποίο και δέχθηκε, όπως κατέθεσε και στην αυτοβιογραφία του «Entre chien et loup» (Ανάμεσα στον σκύλο και στον λύκο). Στις σελίδες του βιβλίου, ο Άντονι Ντελόν εξήγησε ότι δεν ήθελε τον ρόλο του εκτελεστή της διαθήκης, γι’ αυτό και παραχώρησε τη διαδικασία στην ετεροθαλή αδελφή του Ανούτσκα (31) που γεννήθηκε από τη σχέση τού πατέρα του με τη Ροζαλί βαν Μπρέμεν (55 ετών σήμερα), και τη μεγαλύτερη αδελφή του Αλέν Ντελόν Junior (28).

Πάντως, ήδη από το 2017 -όταν έφυγε από τη ζωή η σύντροφός του, Μιρέιλ Νταρκ-, ο Αλέν Ντελόν είχε δηλώσει ότι δεν θα μπορούσε να αντέξει πάρα πολλά χρόνια χωρίς αυτήν και ότι ήταν έτοιμος να «φύγει».

Για τη ζωή του Αλέν Ντελόν έχουν γραφεί μυριάδες σελίδες, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Η απίστευτη ομορφιά του και η κλασική του γοητεία κατάφερνε να κλέψει το βλέμμα ακόμη και όταν δίπλα του ήταν η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ρόμι Σνάιντερ ή η Κλαούντια Καρντινάλε, ενώ η ζωή του γινόταν ακόμη πιο μυστηριώδης, καθώς συνδύαζε ταυτόχρονα το αλήτικο με το αγγελικό, το βίαιο με το τρυφερό, το αλαζονικό με το μελαγχολικό. Όπως είχε πει και ο ίδιος κάποτε, «η ιστορία της ζωής μου είναι τόσο απίθανη, ώστε κανένας δημοσιογράφος δεν θα ήταν ικανός να τη γράψει».

Οι γυναίκες τον λάτρευαν από μωρό. Αυτό συνεχίστηκε και όταν ενηλικιώθηκε και γιγαντώθηκε όταν άρχισε να παίζει σε ταινίες. Τα πάντα τα χρωστά στις γυναίκες. Όπως είχε πει, «γι’ αυτές ήθελα να είμαι πάντα ο πιο όμορφος, ο πιο μεγάλος, ο πιο δυνατός και να το βλέπω στα μάτια τους. Οι γυναίκες υπήρξαν το μεγαλύτερο κίνητρο». Μια γυναίκα άλλωστε ήταν αυτή που τον έσπρωξε στον χώρο του θεάματος, στο σινεμά. Ήταν η ηθοποιός Μπριζίτ Ομπέρ (η μικρή που είναι ερωτευμένη με τον Κάρι Γκραντ στο «Κυνήγι του Κλέφτη», του Χίτσκοκ), που τον γνώρισε στη σύζυγο του σκηνοθέτη Ιβ Αλεγκρέ, ο οποίος του έδωσε την πρώτη ευκαιρία για να μπει στον κόσμο του σινεμά, με την ταινία «Quand la femme s’en mele».

Όπως διηγείται ο ίδιος, ο Αλεγκρέ τού έριξε μια ματιά και του είπε: «Μίλα όπως μου μιλάς, κοίταξε όπως με κοιτάζεις, άκουσε όπως με ακούς. Μην παίζεις. Ζήσε». Όπως παραδέχθηκε ο Ντελόν, χωρίς αυτή την κουβέντα δεν θα είχε κάνει την καριέρα που έκανε.

"The love between Alain and Romy was magnificent, breathtaking and he was always very much in love with her and has always been close to her right up to the end" Italian friend. #romyschneider #alaindelon pic.twitter.com/Yku9L3TMQK

