Μπεν Γουάλας φάρσα: Μεγάλη «γκάφα» από τον Βρετανό υπουργό Άμυνας

Σε μάλλον δυσχερή θέση βρίσκεται ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας, που υπέπεσε σε μεγάλη γκάφα, ενημερώνοντας Ρώσους φαρσέρ ότι υπάρχουν προβλήματα στην προμήθεια των αντιαρματικών πυραύλων NLAW που παράγονται στο Μπέλφαστ. Ο Μπεν Γουάλας φέρεται ότι είπε στους Ρώσους φαρσέρ, που πολλοί θεωρούν ότι είναι πράκτορες του Κρεμλίνου ότι οι προμήθειες του Ηνωμένου Βασιλείου σε NLAW εξαντλούνται. Αυτό φέρεται ότι έγινε κατά τη διάρκεια κλήσης, με τον Γουάλας να μιλά σε ηθοποιούς που προσποιήθηκαν ότι ο πρωθυπουργός της Ουκρανίας βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του.

Το βίντεο δείχνει τον υπουργό Άμυνας να μιλά από την Πολωνία. Σύμφωνα με το σενάριο των φαρσέρ, υποτίθεται ότι τον καλούσε ο Ντενίς Σμιχάλ, πρωθυπουργός της Ουκρανίας, για να του ζητήσει περισσότερους πυραύλους, επειδή «αυτοί που στείλατε νωρίτερα απέτυχαν», κάτι που σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης θεωρείται ψευδές. «Δεν νομίζω ότι οι δικοί μας απέτυχαν. Σας δώσαμε πάνω από 4.000. Έρχονται κι άλλα. Ξεμένουμε από τα δικά μας. Αλλά μιλάω με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας κάθε ημέρα» λέει ο Γουάλας. Οι NLAW κατασκευάζονται στο Μπέλφαστ από τη γαλλική εταιρεία κατασκευής όπλων Thales, που θεωρείται πιθανό να αύξησε την παραγωγή για να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα εφοδιασμού.

Things must be going so badly for the Kremlin that they are now resorting to pranks and video fakes. Not the actions of a confident Government, but then again after the Salisbury Cathedral sightseeing story, anything is possible…..👇🏻 pic.twitter.com/GE6B1VNGNt

— Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) March 21, 2022