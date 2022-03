Ρώσοι στρατιώτες – Ουκρανία: Η στιγμή που ανοίγουν πυρ κατά διαδηλωτών

Αναφορές βγαίνουν στη δημοσιότητα για επιθέσεις από Ρώσους στρατιώτες κατά αμάχων διαδηλωτών στη Χερσώνα της Ουκρανίας. Δημοσιογράφος των «Financial Times» ανέφερε πως «ρωσικά στρατεύματα άνοιξαν πυρ εναντίον ειρηνικού πλήθους στη Χερσώνα, όπου σημειώνονται διαδηλώσεις από τότε που την κατέλαβαν». Ο δημοσιογράφος μεταδίδει επίσης πως «υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους πολίτες». Τα παρακάτω βίντεο φέρεται να απεικονίζουν στιγμές από την επίθεση των Ρώσων κατά των διαδηλωτών στη Χερσώνα:

‼️#Russian invaders opened fire on the residents of #Kherson, who went to the protest pic.twitter.com/HZQEEb58bm

— 🌍Earthless Earl Ole ☮ (@Ohauaha) March 21, 2022