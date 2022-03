Κίεβο – εμπορικό κέντρο: Η στιγμή που διαλύεται από τον πύραυλο των Ρώσων

Η επίθεση στο εμπορικό κέντρο στο Κίεβο άφησε τουλάχιστον οκτώ νεκρούς, την ώρα που οι Ρώσοι εντείνουν τους βομβαρδισμούς στις πόλεις της Ουκρανίας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη στιγμή που ένα εμπορικό κέντρο στο Κίεβο κυριολεκτικά εξαφανίζεται, έπειτα από ρωσική επίθεση με πυραύλους κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, αφήνοντας τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους νεκρούς, με τους διασώστες να δίνουν μάχη για να εντοπίσουν τυχόν εγκλωβισμένους πολίτες κάτω από τα ερείπια του εμπορικού κέντρου. Στο βίντεο φαίνεται ο πύραυλος που πέφτει στο γυμναστήριο Sport Life έξω από το εμπορικό κέντρο Retroville, ισοπεδώνοντας το κτίριο του γυμναστηρίου και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε αυτό του εμπορικού κέντρου.

#BREAKING At least six dead in overnight bombing in #Ukraine's Kyiv . After the rocket attack on Kyiv last night by the Russian army. pic.twitter.com/ljFcJpwbqE

