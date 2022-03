Φοιτητές Χάρβαρντ – πρόσφυγες Ουκρανία: Μία ευχάριστη πρωτοβουλία

«Βλέποντας τους Ρώσους να βομβαρδίζουν την Ουκρανία και εκατομμύρια πολιτών να ξεσπιτώνονται, δεν μπορούσαμε να καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα και να μην κάνουμε τίποτα». Όπως αναφέρει το CNN, δύο έφηβοι Αμερικανοί δημιούργησαν έναν ιστότοπο που βοηθάει τους Ουκρανούς πρόσφυγες να βρουν καταφύγιο συγκεντρώνοντας τα διαθέσιμα καταλύματα. Ο 19χρονος Έιβι Σίφμαν βάπτισε τον ιστότοπό του «Ukraine Take Shelter» (Η Ουκρανία βρίσκει καταφύγιο). Εμπνεύστηκε την ιδέα παρακολουθώντας μια διαδήλωση υπέρ της Ουκρανίας κατά την επίσκεψή του στο Σαν Ντιέγκο, όπου ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με εκατοντάδες Αμερικανοουκρανούς που μοιράζονταν τις θλιβερές τους ιστορίες κάνοντας έκκληση για βοήθεια.

«Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: Ξέρω πώς να σχεδιάζω ιστότοπους με μεγάλες πλατφόρμες», οπότε πώς θα μπορούσα να μην κάνω τίποτα για να βοηθήσω;», δήλωσε ο 19χρονος Σίφμαν στο CNN. «Οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια, άμεσα, και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να το κάνω αυτό το συντομότερο δυνατό». Από τη έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Χιλιάδες άλλοι Ουκρανοί κατευθύνονται προς τα σύνορα σε καθημερινή βάση.

Two #Harvard students, Avi Schiffman and Marco Burstein, teamed up in video calls for creating the ‘#Ukraine Take Shelter’ #app.

“If you know how to ask the #question, you’ll always find the #answer.”😉 pic.twitter.com/kEvyoedO9F

