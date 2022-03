Ερωμένη Λαβρόφ: Η εκατομμυριούχος που έκλεψε την καρδιά του Ρώσου ΥΠΕΞ

Ο Σεργκέϊ Λαβρόφ και η Σβετλάνα Πολιάκοβα ζουν έναν έντονο έρωτα από το 2014. όταν η πρώην ηθοποιός και εκατομμυριούχος εντάχτηκε στο προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο 71 ετών Ρώσος υπουργός έχει χτίσει το προφίλ του σοβαρού, μετρημένου και σκληρού στις διαπραγματεύσεις υπουργού. Και είναι. Όταν όμως μένει μόνος με τον έρωτα του, τα ξεχνάει όλα και γίνεται παιδί. Και προσπαθεί να ζήσει τον έρωτα του με τη Σβετλάνα όπου και αν πάει. Ακόμη και στις διπλωματικές αποστολές. Η Πολιάκοβα τον συνοδεύει παντού στον κόσμο, σε όλα του τα ταξίδια. Έχει έρθει μαζί του στην Ελλάδα και είναι στο πλευρό του όταν εκείνος επισκέφτηκε με διπλωματική αποστολή τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελβετία, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη, και την Πορτογαλία. Ο Λαβρόφ είναι παντρεμένος με την Μαρία από το 1971, έχουν μια κόρη, την Γιεκατερίνα και έχουν και εγγόνια. Όμως δεν μπορεί να μείνει μακριά από την Σβετλάνα.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που ο Ρώσος πολυεκατομμυριούχος Όλεγκ Ντεριπάσκα έχει φιλοξενήσει το ζευγάρι στο υπερπολυτελές γιοτ του και έχουν πάει μαζί ταξίδια και χλιδάτες διακοπές. Όπως λένε μάλιστα οι κακές γλώσσες οι διακοπές του Σεργκέϊ με την ερωμένη του είναι πάντα σε πανάκριβους προορισμούς και διαμένουν μόνο σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία και ιδιωτικά σκάφη. Όπως αναφέρει η Daily Mail, η Σβετλάνα στο υπουργείο λύνει και δένει (όχι σε θέματα πολιτικής). Έχει φροντίσει να προσληφθούν εκεί και να αποκατασταθούν φίλοι και συγγενείς της.

Ενώ όπως καταγγέλλει βουλευτής της αντιπολίτευσης η Σβετλάνα με τους συγγενείς της χρησιμοποίησαν τουλάχιστον 60 φορές το αεροσκάφος του υπουργού Εξωτερικών για να κάνουν ταξίδια στην Άπω Ανατολή αλλά και στη δυτική Ευρώπη. Η Σβετλάνα όμως είναι από μόνη της μια πολυεκατομμυριούχος. Η περιουσία της στην Ρωσία είναι εξαιρετικά μεγάλη και διαθέτει 13 ακίνητα αξίας 11,7 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγάλο της πάθος είναι τα πολυτελή αυτοκίνητα και διαθέτει μια μικρή συλλογή που το ύψος τους φτάνει στα 400.000 ευρώ.

Yacht of Interest: chartered Marshall Islands flag super yacht Saluzi near D-Maris, south of Datça Peninsula. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov is vacationing on this yacht. pic.twitter.com/n2GO32OsZh

— Yörük Işık (@YorukIsik) August 3, 2021