Θύματα πολέμου στην Ουκρανία: Η ανάρτηση του Ντι Κάπριο

Μια σπάνια ανάρτηση έκανε χθες ο Λεονάρντο ντι Κάπριο στο Instagram για να υποστηρίξει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία. Ο διάσημος ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις που βοηθούν όσους επλήγησαν από τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας, η οποία ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου.

«Τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία έχουν χάσει τα πάντα, από τους αγαπημένους τους μέχρι βασικά υλικά για την επιβίωση» έγραψε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο. «Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις όπως το @SavetheChildren @careorg @IRC και οι @refugees είναι εκεί, αφιερώνοντας το προσωπικό και τους πόρους τους για να στηρίξουν οικογένειες και αθώους ανθρώπους» πρόσθεσε. Οι θαυμαστές του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού συγκινήθηκαν, με ένα άτομο να σχολιάζει: «Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε την πλατφόρμα σας για να βοηθήσετε το λαό της Ουκρανίας». Ο οργανισμός Care σχολίασε επίσης την ανάρτηση, λέγοντας: «Σας ευχαριστούμε που υποστηρίζετε τους Ουκρανούς που έχουν ανάγκη».

Στην πρώτη φωτογραφία από το «Save The Children» – μια διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση που προστατεύει παιδιά σε όλο τον κόσμο – φαίνεται ένας εθελοντής εργαζόμενος να συνοδεύει μια γυναίκα με τα δύο μικρά της παιδιά. Σε μια άλλη εικόνα, διακρίνονται ερείπια και συντρίμμια καθώς μια φωτιά κατατρώει ό,τι έχει απομείνει από ένα κτίριο. Ο ηθοποιός έβαλε ετικέτα Care στην εικόνα, μια οργάνωση που αγωνίζεται για την κοινωνική δικαιοσύνη.

Σε μια ακόμη πιο συγκινητική εικόνα από το Rescue.org μια γυναίκα με ροζ μπουφάν με δάκρυα στα μάτια φαίνεται να αγκαλιάζει σφιχτά μια άλλη γυναίκα. Ενώ σε μια τέταρτη, διακρίνεται μια εργαζόμενη της Unicef να ετοιμάζεται να χαιρετίσει ένα μικρό παιδί καθώς απλώνει το χέρι της μπροστά του.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, κυκλοφόρησε στα social media μια ψευδής ιστορία σχετικά με τον ηθοποιό, λέγοντας πως δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία, αλλά η είδηση καταρρίφθηκε από το CNN. Η είδηση ανέφερε ότι η γιαγιά του Λεονάρντο Ντι Κάπριο γεννήθηκε στην Οδησσό, αλλά μια πηγή κοντά στον ηθοποιό ξεκαθάρισε τη φήμη λέγοντας πως «κανένα μέλος της οικογένειάς του δεν κατάγεται από την Οδησσό ή οπουδήποτε αλλού στην Ουκρανία».Η πηγή ανέφερε επίσης ότι ο Ντι Κάπριο «στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας» και έχει κάνει ανθρωπιστικές δωρεές στην CARE, τη Διεθνή Επιτροπή Διάσωσης, τη Save the Children και την υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Ο Ντι Κάπριο είναι διάσημος για τις ανθρωπιστικές και περιβαλλοντικές προσπάθειές του και έχει ιδρύσει το Ίδρυμα Λεονάρντο Ντι Κάπριο το 1998, το οποίο υποστηρίζει πάνω από 35 έργα διατήρησης σε όλο τον κόσμο που έχουν ως αποστολή την προστασία εύθραυστων οικοσυστημάτων και ειδών.

