Υπερηχητικοί πύραυλοι Ρωσία: Η Ρωσία λέει ότι χρησιμοποίησε ξανά Κρουζ

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι, για 2η συνεχόμενη ημέρα, χρησιμοποίησε υπερηχητικούς πυραύλους για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά για να καταστρέψει απόθεμα καυσίμων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας. «Μεγάλο απόθεμα καυσίμου καταστράφηκε από πυραύλους Κρουζ τύπου ‘Kalibr’, που εκτοξεύθηκαν από την Κασπία Θάλασσα, καθώς και από βαλλιστικούς υπερηχητικούς πυραύλους εκτοξευόμενους από το αεροναυτικό σύστημα ‘Kinzhal’ από τον εναέριο χώρο της Κριμαίας», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, σε δελτίο Τύπου που χρησιμοποιήθηκε, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία που χρησιμοποιήθηκαν οι πύραυλοι αυτοί.

RUSSIA'S KALIBR CRUISE MISSILES LAUNCHED FROM BLACK SEA DESTROY WORKSHOPS FOR REPAIR OF DAMAGED UKRAINIAN ARMORED VEHICLES. #RUSSIA 'S KALIBR CRUISE MISSILES LAUNCHED FROM CASPIAN SEA DESTROY HUGE BASE FOR STORING FUEL, LUBRICANTS FOR UKRAINIAN MILITARY IN MYKOLAIV REGION. pic.twitter.com/WQ6geNczko

Το υπουργείο ανέφερε ότι το πλήγμα έγινε στην περιφέρεια Μικολάγεφ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του, καταστράφηκε «η βασική πηγή ανεφοδιασμού με καύσιμα των ουκρανικών τεθωρακισμένων» που είναι ανεπτυγμένα στο νότιο τμήμα της χώρας. Χθες Σάββατο η Μόσχα ανακοίνωσε πως εκτόξευσε την προηγουμένη πυραύλους «Kinzhal» εναντίον στόχου στην Ουκρανία. Σε ανακοίνωση το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν υπερηχητικοί πύραυλοι Kh-47M2 Kinzhal για να καταστραφεί υπόγεια αποθήκη στην Ουκρανία. Εάν πράγματι έγινε τέτοιο πλήγμα, πρόκειται για την πρώτη γνωστή χρήση του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, σε πόλεμο, αφότου δοκιμάστηκε για πρώτη φορά το 2018.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε επίσης ότι πύραυλοι «υψηλής ακρίβειας» έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων στη Ζιτόμιρ, 150 χιλιόμετρα δυτικά του Κιέβου. «Πάνω από 100 μέλη των (ουκρανικών) ειδικών δυνάμεων και ξένοι μισθοφόροι σκοτώθηκαν» στο πλήγμα αυτό, διαβεβαίωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας. Είναι αδύνατη η επαλήθευση των πληροφοριών αυτών με ανεξάρτητο τρόπο, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

#Ukraine #Russia #UkraineWar #ДаПобеде

Today's Kalibr strike on the 'POLYANITSYA' Ukrainian military base in #Nikolayev, where the 79th assault brigade is (or was), at least 40 were killed.#Zelensky you are destroying Ukrainian lives! You scoundrel! pic.twitter.com/jtCMba5ghu

— Urban Haiti Sightseeing (@urbanhaiti) March 18, 2022