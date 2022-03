Βέλγιο – αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος: “Δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία”

Δύο άτομα επέβαιναν στο αυτοκίνητο το οποίο έπεσε σε πλήθος στη Λουβιέρ της Βαλλονίας όπως ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας της Μονς, Νταμιάν Βερλάιεν σε συνέντευξη Τύπου. Είναι γεννημένοι το 1988 και το 1990 και έχουν συλληφθεί, ενώ δεν ήταν γνωστοί στις αρχές για παρόμοιες ενέργειες. Παράλληλα, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν φαίνεται να πρόκειται για τρομοκρατία ανέφερε ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας.

#Update: Just in – Video of police at the scene in #Strépy-Bracquegnies, #Belgium, when early birds were waiting in line ahead when the carnival would have started at 8-9 a clock, when a car killed at least 5 people 12 critically injured and at least 20 other people injured. pic.twitter.com/OF27gFBafA

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 20, 2022