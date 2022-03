Κύργιος ρακέτα: Του “την είπε” ο Ναδάλ

Δεν άρεσε φυσικά στον Ράφα Ναδάλ η ενέργεια του Νικ Κύργιου να πετάξει την ρακέτα τους προς ένα ball boy μετά από τον μεταξύ τους αγώνα στο Indian Wells.

Ο Αυστραλός τενίστας μπορεί να ζήτησε δημόσια συγνώμη για την ενέργεια του και να έκανε και δώρο στον πιτσιρικά αλλά ο Ράφα Ναδάλ δεν το άφησε ασχολίαστο.

«Αυτές οι καταστάσεις συμβαίνουν όλο και πιο συχνά. Η ATP θα πρέπει να το σταματήσει αυτό. Διαφορετικά αργά ή γρήγορα κάτι σοβαρό θα συμβεί.

Υπάρχουν παιδιά που θα ήθελαν να έχουν μια ρακέτα τένις, οπότε δεν θα σπάσω ποτέ μια ρακέτα. Αν χάσω, φταίω εγώ. Όχι η ρακέτα μου», είπε με νόημα ο Ισπανός τενίστας.

That came really close! pic.twitter.com/8Bg4fJYLQG

— Billy Bang (@villievang) March 18, 2022