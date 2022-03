Υπερηχητικός πύραυλος kh 47m2 kinzhal: Ειδικοί εξηγούν τι σημαίνει η χρήση του

Χρήση υπερηχητικών πυραύλων κατά την εισβολή στην Ουκρανία υποστήριξε σήμερα ότι έκανε η Ρωσία. Η Ρωσία χρησιμοποίησε πυραύλους Kinzhal για πρώτη φορά στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, καταστρέφοντας την Παρασκευή έναν χώρο αποθήκευσης όπλων στα δυτικά της χώρας. «Το αεροπορικό πυραυλικό σύστημα Kinzhal με υπερηχητικούς αεροβαλλιστικούς πυραύλους κατέστρεψε μια μεγάλη υπόγεια αποθήκη που περιείχε πυραύλους και αεροπορικά πυρομαχικά στο χωριό Deliatyn στην περιοχή Ivano-Frankivsk», δήλωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Εναέρια πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι δείχνουν την πυραυλική επίθεση. Στα πλάνα φαίνονται μεγάλα, μακρόστενα κτίρια σε μια χιονισμένη περιοχή, πριν ένα από αυτά εξαφανιστεί από μια τεράστια έκρηξη, φλόγες, χώμα και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στον αέρα. Ανθρωποι στο έδαφος διακρίνονται να τρέχουν καθώς βγαίνουν καπνοί.

The Ministry of Defense of the Russian Federation showed footage of the destruction of an underground hangar with armament of the Armed Forces of Ukraine by a blow from the Kinzhal aviation missile system. pic.twitter.com/4sfe8QzS4V — World in War (@IIIWWediting) March 19, 2022

Η Ρωσία δεν έχει παραδεχθεί ποτέ στο παρελθόν ότι χρησιμοποίησε αυτό το όπλο υψηλής ακρίβειας και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti δήλωσε ότι ήταν η πρώτη χρήση των υπερηχητικών όπλων Kinzhal στην Ουκρανία. Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη χρήση από τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο του βαλλιστικού πυραύλου Kinzhal – ή Dagger – που εκτοξεύεται από τον αέρα, πιθανότατα από πολεμικό αεροσκάφος MiG-31.

Ο πύραυλος μπορεί να μεταφέρει συμβατικές ή πυρηνικές κεφαλές και μπορεί να εκτοξευθεί από μαχητικά αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων των βομβαρδιστικών Tu-22M3 ή των αναχαιτιστικών MiG-31K. Ο εκπρόσωπος της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας Γιούρι Ιγκνάτ επιβεβαίωσε ότι στοχοποιήθηκε μια στρατιωτική αποθήκη, αλλά πρόσθεσε ότι το Κίεβο δεν έχει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του πυραύλου που χρησιμοποιήθηκε. «Ο εχθρός στόχευσε τις αποθήκες μας» αλλά, «δεν έχουμε πληροφορίες για τον τύπο του πυραύλου», είπε. «Υπήρξαν ζημιές, καταστροφές και πυροδότηση πυρομαχικών. Χρησιμοποιούν όλους τους πυραύλους που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους εναντίον μας».

Επιβεβαιώνουν οι ΗΠΑ τη χρήση των υπερηχητικών πυραύλων

Εντωμεταξύ, Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν στο CNN ότι η Ρωσία εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα. Οι ΗΠΑ ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν τις εκτοξεύσεις σε πραγματικό χρόνο, δήλωσαν οι πηγές.

Το tweet του επικεφαλής δημοσιογράφου για θέματα εθνικής ασφάλειας του CNN Jim Sciutto:

Οι εκτοξεύσεις είχαν πιθανότατα ως στόχο να δοκιμάσουν τα όπλα και να στείλουν ένα μήνυμα στη Δύση σχετικά με τις ρωσικές δυνατότητες, δήλωσαν πηγές στο CNN.

New: Russia launched hypersonic missiles against Ukraine last week, the first known use of such missiles in combat, multiple US officials tell CNN. The US was able to track the launches in real time, the sources said. — Jim Sciutto (@jimsciutto) March 19, 2022

Τι είναι οι πύραυλοι Kinzhal

Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι το «Kinzhal» – ή Dagger – είναι «ασταμάτητο» από τα σημερινά δυτικά οπλικά συστήματα. Ο πύραυλος, ς έχει βεληνεκές 1.250 μιλίων και μπορεί να φέρει είτε συμβατική είτε πυρηνική κεφαλή. Το χθεσινό χτύπημα ήταν συμβατικό, όχι πυρηνικό. Σύμφωνα με το BBC πρόσφατες αναφορές υποστήριζαν ότι μαχητικά MiG-31 είχαν σταλεί στο Καλίνινγκραντ. Δεν υπάρχει ωστόσο καμία ένδειξη από πού εξαπολύθηκε η επίθεση στην αποθήκη όπλων στην Ουκρανία. .

Η Ρωσία φέρεται να χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το όπλο κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία το 2016 για να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ, αν και δεν ήταν σαφές αν επρόκειτο για το ίδιο μοντέλο πυραύλου. Μερικοί από τους πιο δυνατούς βομβαρδισμούς έγιναν το 2016 κατά τη διάρκεια της μάχης για το Χαλέπι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εκατοντάδες άμαχοι. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει χαρακτηρίσει τον πύραυλο «ιδανικό όπλο» που πετάει 10 φορές πιο γρήγορα από την ταχύτητα του ήχου και μπορεί να ξεπεράσει τα συστήματα αεράμυνας.

Ταξιδεύοντας με ταχύτητα Mach 5 ή ταχύτερα, τα υπερηχητικά όπλα είναι δύσκολο να εντοπιστούν, αποτελώντας πρόκληση για τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι μπορούν να ταξιδέψουν σε πολύ χαμηλότερη τροχιά από τους βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής εκτόξευσης, οι οποίοι μπορούν να ανιχνευθούν εύκολα. Τα υπερηχητικά όπλα μπορούν επίσης να ελιχθούν και να αποφύγουν τα συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, σημειώνει το CNN. Ο Ρώσος υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ δήλωσε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το αντιπλοϊκό πυραυλικό σύστημα Bastion για να πλήξουν ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα.

Πού έγινε η επίθεση με υπερηχητικό πύραυλο στην Ουκρανία

Το Deliatyn, ένα χωριό στους πρόποδες των Καρπαθίων, βρίσκεται έξω από την πόλη Ivano-Frankivsk. Η περιοχή του Ivano-Frankivsk μοιράζεται σύνορα μήκους 30 μιλίων με τη Ρουμανία, που είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Από την εισβολή του Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου, οι περισσότερες μάχες έχουν λάβει χώρα στα ανατολικά της Ουκρανίας – πιο κοντά στη Ρωσία – καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προσπαθούν να εισχωρήσουν πιο βαθιά στην Ουκρανία, αντιμετωπίζοντας τεράστιες δυσκολίες και τη σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών.

Russia becomes 1st country to use hypersonic missile in war. its #kinzhal hypersonic cruise missile destroyed large under-ground warehouse of missiles & aviation ammunitions in Ukarine.

This is significant as powers like US still struggling to develope a working hypersonic weapon pic.twitter.com/wXzIVFNdjq — esleman abay የዓባይ ልጅ (@eslemanabayy) March 19, 2022

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία χτυπά και Δυτικές περιοχές, με ένα άτομο να σκοτώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πυραυλική επίθεση κοντά στο Λβιβ, το πλησιέστερο πλήγμα που έχει γίνει μέχρι στιγμής στο κέντρο της δυτικής πόλης – όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες Ουκρανοί από τα ανατολικά, τα νότια και τα κεντρικά της χώρας.

Το Κίεβο έχει υποστηρίξει ότι οι εισβολείς έχουν υποστεί σχεδόν 15.000 απώλειες. Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός είναι μικρότερος, λέγοντας ότι 7.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στις μάχες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μεγάλων στρατηγών και πολλών άλλων ανώτερων αξιωματικών. Αναφορές το Σάββατο ανέφεραν ότι ένας πέμπτος Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε.

Τι σημαίνει η χρήση υπερηχητικών πυραύλων από τη Ρωσία

Η χρήση υπερηχητικών πυραύλων από τη Ρωσία ήταν μια προειδοποίηση προς την Ουκρανία και τη Δύση ότι «έχει τα μέσα να κλιμακώσει» περαιτέρω τη σύγκρουση, δήλωσε ο Δρ Τζέιμς Μποσμποτίνης ειδικός σε θέματα άμυνας και διεθνών υποθέσεων, μιλώντας στο BBC. Ανέφερε ακόμη ότι ο ουκρανικός στρατός δεν είναι δυνατόν να αμυνθεί απέναντι σε επιθέσεις από αυτούς τους πυραύλους. «Η ταχύτητα του Kinzhal τον θέτει πέρα από την εμβέλεια οποιουδήποτε ουκρανικού συστήματος αεράμυνας και η εκτόξευσή τους μπορεί να γίνει από αποστάσεις πέρα από την εμβέλεια της Ουκρανίας», είπε, προσθέτοντας ότι ο υπερηχητικός πύραυλος εκτοξεύτηκε πιθανότατα από τη νότια Ρωσία.

Προειδοποίηση προς τη Δύση

Ο Μποσμποτίνις δήλωσε ότι το χτύπημα του σημαντικού ουκρανικού στόχου, μιας υπόγειας στρατιωτικής αποθήκης «στέλνει το μήνυμα στην Ουκρανία ότι η Ρωσία έχει τα μέσα να κλιμακώσει περαιτέρω αυτή τη σύγκρουση … Είναι επίσης μια προειδοποίηση προς τη Δύση ότι η Ρωσία μπορεί φυσικά, να ανεβάσει τους τόνους στην Ουκρανία και το Kinzhal θα μπορούσε επίσης να αναπτυχθεί εάν ο πόλεμος κλιμακωθεί και εμπλακούν και άλλες δυνάμεις». Προσέθεσε ακόμη ότι η εκτόξευση αυτό του πυραυλου ηταν «μήνυμα» ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει στόχους σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Η Ντομινίκα Κουνέρτοβα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στη Ζυρίχη, πάλι, μιλώντας στο BBC χαρακτήρισε τη χρήση αυτή του πυραύλου ως ένα σημάδι επίδειξης. «Ακόμη και αν χρησιμοποιήθηκε θα πρέπει να το θεωρήσουμε ως μια μεμονωμένη κίνηση, διότι η Ρωσία δεν διαθέτει μεγάλο αριθμό αυτών των πυραύλων», υποστηρίζει. «Είναι ένα μήνυμα προς τη Δύση, διότι ο Πούτιν είναι ενοχλημένος που η Δύση τολμά να μεταφέρει όλα αυτά τα όπλα στην Ουκρανία», δήλωσε στο BBC. «Είναι αμφισβητήσιμο ότι είναι τόσο ακριβές, οπότε δεν αλλάζει το παιχνίδι», τόνισε.

Πάνω από 1.080 πύραυλοι έχουν εκτοξευτεί

«Δεν το θεωρώ τόσο σημαντικό», λέει από την πλευρα του ο James Acton, ειδικός σε θέματα πυρηνικής πολιτικής στο Carnegie Endowment for International Peace. «Δεν ξέρω πόσο μεγάλο πλεονέκτημα έχει η Ρωσία από τη χρήση υπερηχητικών πυραύλων». Ο James Acton δήλωσε ότι το Kinzhal πιστεύεται ότι ήταν ένας πύραυλος Iskander που είχε τροποποιηθεί για μαχητικά αεροσκάφη και ότι πύραυλοι Iskander-M έχουν ήδη εκτοξευθεί από ρωσικούς επίγειους εκτοξευτές από την αρχή του πολέμου. Αν και ο Iskander-M έχει πολύ μικρότερο βεληνεκές από τον πύραυλο που εκτοξεύεται από αέρος, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ισχυρίστηκε αυτή την εβδομάδα ότι η Ρωσία είχε εκτοξεύσει σχεδόν όλους τους πυραύλους Iskander κατά τις πρώτες 20 ημέρες του πολέμου.

Ένας αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας ανέφερε την Παρασκευή ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εκτοξεύσει περισσότερους από 1.080 πυραύλους από τις 24 Φεβρουαρίου. «Είναι ένας σημαντικός αριθμός και ένα πολύ σημαντικό μέρος του πολεμικού αποθέματος της Ρωσίας», δήλωσε ο Acton στο BBC, επισημαίνοντας την αυξανόμενη χρήση μη κατευθυνόμενων βομβών στις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις. «Μπορεί κάλλιστα να τους τελειώνουν τα πυρομαχικά ακριβείας».