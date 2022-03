Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Μακελειό στο Μικολάιβ, δεκάδες νεκροί

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς Ουκρανούς στρατιώτες προκάλεσε ρωσική επίθεση σε στρατώνες στο Μικολάιβ της νότιας Ουκρανίας, μια πόλη – κλειδί στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την Οδησσό. Όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της περιφέρειας αυτής της Ουκρανίας, Βιτάλι Κλιμ, είναι σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης από το πρωί στο σημείο όπου οι ρωσικοί πύραυλοι σκόρπισαν θάνατο και καταστροφή. Τις πληροφορίες για τους δεκάδες νεκρούς επιβεβαίωσαν και δημοσιογράφοι της σουηδικής εφημερίδας Expressen. Σ’ ένα δραματικό βίντεο που τράβηξε το συνεργείο της Expressen, καταγράφεται τη διάσωση ενός Ουκρανού στρατιώτη από τα ερείπια.

Video shows rescuers and doctors trying to save a little girl who was under the rubble after a rocket attack on a military base in #Mykolaiv pic.twitter.com/uaGzuksIAi — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2022

Όπως ανέφεραν, γύρω στις έξι χθες το βράδυ τοπική ώρα, «δύο ρωσικά μαχητικά φαίνεται ότι έριξαν πέντε βόμβες», καταστρέφοντας αρκετά κτίρια στους στρατώνες. Ο Βιτάλι Κιμ ανέφερε στο λογαριασμό του στο Telegram ότι δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει ακριβή στοιχεία για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, αλλά πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 80 νεκρούς και άλλους 200 τραυματίες Ουκρανούς στρατιώτες. Οι διασώστες στο σημείο προσπαθούν με φτυάρια, αλλά και τα χέρια τους να απελευθερώσουν τους επιζώντες που έχουν εγκλωβιστεί στα ερείπια των κτιρίων.

A video report from a Swedish publication about the removal of rubble at the site of a missile attack on The 79th Air Assault Brigade in Mykolaiv.

According to journalists, at least 40 people died.#Russia #Kyiv #Kharkiv #Ukraine #UkraineWar #Zelenskyy #FreeUkraine #Mykolaiv pic.twitter.com/q2xEy7N5d9 — Sujit Gupta (@sujitnewslive) March 19, 2022

Ένας από τους επιζώντες, ο 54χρονος έφεδρος Ουκρανός στρατιώτης Σερχίλ, που κοιμόταν σε κτίριο στους στρατώνες ακριβώς απέναντι από το σημείο της επίθεσης έκανε λόγο για «περίπου 200 άτομα ήταν εκεί.. Πιστεύω ότι περίπου το 90% εξ’ αυτών δεν επέζησε.» «Σπασμένα τζάμια πετάγονταν παντού. Προσευχόμουν στο Θεό να έχω το χρόνο να καλυφθώ προτού πέσουν κι άλλες βόμβες. Πάντα πέφτουν περισσότερες βόμβες», δήλωσε ένας 22χρονος Ουκρανός στρατιώτης.

Terrible scenes here at bombed military base #Mykolaiv. 80+ dead pulled from the rubble, many many more underneath. No official government comments yet. Disaster for Ukraine armed forces at this training camp for southern frontline #Mykolaiv pic.twitter.com/KUXeskwI0b — Alex5888 (@Alex5885888) March 19, 2022

Το Μικολάιβ στη νότια Ουκρανία αποτελεί συχνό στόχων των ρωσικών επιθέσεων καθώς η κατάληψή της θα ανοίξει το δρόμο στις ρωσικές χερσαίες δυνάμεις προς την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την Οδησσό.