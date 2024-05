Ολλανδία Eurovision 2024: Στον Εισαγγελέα ο Joost Klein μετά από καταγγελία

Καταγγελία υποβλήθηκε εις βάρος του εκπροσώπου της Ολλανδίας στη Eurovision, σχετικά με το περιστατικό που έλαβε χώρα στο Malmo Arena. Σύμφωνα με πληροφορίες και την επίσημη δήλωση της EBU, ο καλλιτέχνης πιάστηκε στα χέρια με γυναίκα φωτογράφο, με ανεπίσημες πηγές να υποστηρίζουν ότι χτύπησε μέλος της ισραηλινής παραγωγής, που έκανε ένα ασεβές σχόλιο για τον θάνατο του πατέρα του, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί. Ο Τζουστ Κλάιν ανακρίθηκε από την αστυνομία, σύμφωνα με το ολλανδικό «ΝΟS». Από ανάκριση πέρασε επίσης, το άτομο που τον κατήγγειλε, καθώς και άλλοι που βρίσκονταν μπροστά στο περιστατικό.

Η υπόθεση έχει φτάσει στον εισαγγελέα, όμως η διευθέτησή της σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Δεν είναι σαφές αν η καταγγελία εις βάρος του θα παίξει κάποιο ρόλο στη συμμετοχή του στον αποψινό τελικό, η οποία κρίνεται αμφίβολη. Ο τραγουδιστής έχασε τη θέση του στην προτελευταία πρόβα του σόου στο Μάλμε της Σουηδίας την Παρασκευή, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί στην πέμπτη θέση, πριν την Εντέν Γκολάν που εκπροσωπεί το Ισραήλ.

Όπως έγινε γνωστό, δεν εμφανίστηκε ούτε και στην τελική πρόβα, καθώς η έρευνα της EBU βρισκόταν σε εξέλιξη. Η ανακοίνωση της απουσίας του και από την πρόβα τζενεράλε έφερε αποδοκιμασίες από το κοινό, με όλα τα ενδεχόμενα, πλέον, να είναι ανοιχτά. Ξένα μέσα αναφέρουν πως δεν είναι σίγουρο εάν ο Κλάιν θα εμφανιστεί στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ δεν αποκλείεται η Ολλανδία να αποσυρθεί και από μόνη της.

Σε ένα της επίσημη δήλωση, η EBU αναφέρει για τον Joost Klein: «Η έρευνα για το περιστατικό με τον Ολλανδό καλλιτέχνη στον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision συνεχίζεται ακόμη. Γίνονται επίσης συζητήσεις μεταξύ της EBU και του AVROTROS, του ολλανδικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, η EBU αποφάσισε ότι ο Joost Klein δεν θα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της 2ης Dress Rehearsal, στην οποία ψηφίζουν οι κριτικές επιτροπές από τις 37 συμμετέχουσες χώρες. Αντ’ αυτού θα χρησιμοποιηθεί η εμφάνιση του από τον Δεύτερο Ημιτελικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του SVT, αντιπαράθεση μεταξύ του καλλιτέχνη και ενός φωτογράφου οδήγησε στην άρνηση του Joost να εμφανιστεί σήμερα».

Tην ίδια ώρα, η τραγουδίστρια του Ισραήλ έχει λάβει οδηγία να παραμείνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της και βρίσκεται υπό συνεχή προστασία μετά τη συγκέντρωση χιλιάδων διαδηλωτών υπέρ της Παλαιστίνης στο Μάλμε της Σουηδίας. Η ισραηλινή υπηρεσία εθνικής ασφάλειας Shin Bet προειδοποίησε την Γκόλαν να μην βγαίνει από το δωμάτιο του ξενοδοχείου της παρά μόνο για τις ερμηνείες της, αφού δέχθηκε απειλές για τη ζωή της και εν μέσω φόβων για τρομοκρατικές επιθέσεις.

At the jury show and just been told #joostklein will NOT be performing tonight! ALLOT of disappointment and booing from the audience!

However, he said, “Let’s hope he will perform tomorrow”…so maybe there is hope for #netherlands #Eurovision2024 #Joost pic.twitter.com/6tmJQmgqNz

— Shane’s Eurovision Review (@EurovisionShane) May 10, 2024