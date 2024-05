Τελικός Eurovision 2024 ώρα: Τι αλλάζει στην ψηφοφορία – Δείτε σε βίντεο όλες τις συμμετοχές

Το Ισραήλ προκρίθηκε στον τελικό του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2024 που θα διεξαχθεί απόψε στο Μάλμε της Σουηδίας, εν μέσω διαδηλώσεων κατά της συμμετοχής της χώρας στη φετινή διοργάνωση λόγω του πολέμου που μαίνεται στη Γάζα. Η 20χρονη Έντεν Γκολάν, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό με το τραγούδι «Hurricane», του οποίου η αρχική εκδοχή τροποποιήθηκε διότι θεωρήθηκε ότι είχε αναφορές στην αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ μπήκε στην ομάδα των 26 χωρών που διαγωνίζονται για να διαδεχθούν τη Σουηδία στο βάθρο του νικητή της διοργάνωσης, την οποία πέρυσι παρακολούθησαν 162 εκατ. τηλεθεατές. «Είμαι τόσο ευγνώμων σε όλους αυτούς που μας ψήφισαν και μας στήριξαν», δήλωσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. «Είναι πραγματικά τιμή να βρίσκομαι εδώ, στη σκηνή, να ερμηνεύω και να δείχνω τη φωνή μας, να εκπροσωπώ (το Ισραήλ) με υπερηφάνεια».

עדן אנחנו גאים בך ❤️ pic.twitter.com/UmAqQdCCit — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) May 9, 2024

Το Ισραήλ συμμετέχει από το 1973 στη Eurovision, την οποία κέρδισε για τέταρτη φορά το 2018. Σήμερα η χώρα βρίσκεται μεταξύ των φαβορί για την τελική νίκη πίσω από την Κροατία και μπροστά από την Ελβετία, σύμφωνα με τη πλατφόρμα σύγκρισης ιστοσελίδων στοιχηματισμού Oddschecker.com. Πριν από τον ημιτελικό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι η Έντεν Γκολάν έχει «ήδη νικήσει». «Όχι μόνο συμμετέχετε με υπερηφάνεια και θαυμαστό τρόπο στην Eurovision, αλλά αντιμετωπίζετε με επιτυχία ένα τρομερό κύμα αντισημιτισμού», δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Ωστόσο, η συμμετοχή του Ισραήλ στη Eurovision κινδυνεύει να τινάξει στον αέρα το βασικό μότο του διαγωνισμού τραγουδιού που απαγορεύει δια ροπάλου κάθε πολιτική έκφραση καθώς θεωρείται ένας θεσμός μη πολιτικός. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες τόσο από το κοινό και τους Eurofans, όσο και από άλλες διαγωνιζόμενες χώρες. Συγκεκριμένα, θρίλερ επικρατεί με τη συμμετοχή της Ολλανδίας που δεν εμφανίστηκε στην πρόβα τζενεράλε του διαγωνισμού και είναι άγνωστο τι θα γίνει με τον τελικό.

Αυτό έρχεται αφότου ο Ολλανδός Joost αρνήθηκε να φωτογραφηθεί με την Έντεν, ενώ στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου είχε σκεπάσει το πρόσωπό του με μία σημαία και την έβγαλε μόνο για να προκαλέσει την τραγουδίστρια του Ισραήλ. Η Eden ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν νιώθει ασφαλής στο Μάλμε, λόγω των αντιδράσεων κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα ακόμη και από τους ίδιους τους καλλιτέχνες, με τον επικεφαλής της συνέντευξης Τύπου να την ενημερώνει πως δεν είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Τότε, ο Ολλανδός εκπρόσωπος έβγαλε τη σημαία από το πρόσωπό του και ρώτησε με ύφος: «Γιατί όχι; Να απαντήσει».

this is a video showing joost klein specifically asking “why not”, when eden golan was allowed not to answer a press question on security KING king king three times king💙 pic.twitter.com/Eh1PTNXzdS — theEsc🍉||🇨🇭🇭🇷🇬🇪 (@elle_hannah15) May 9, 2024

Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τις αποδοκιμασίες τη στιγμή της ισραηλινής συμμετοχής και τις παλαιστινιακές σημαίες που ανέμισαν στο στάδιο. Στη συνέχεια, η βελγική τηλεόραση διέκοψε την προβολή της τραγουδίστριας του Ισραήλ κι έδειξε αντιπολεμικό μήνυμα, ενώ η εκπρόσωπος της Ελλάδας, Μαρίνα Σάττι, χασμουριόταν στη συνέντευξη Τύπου, έκανε γκριμάτσες και στο τέλος παρίστανε ότι κοιμόταν, την ώρα που μιλούσε η Ισραηλινή τραγουδίστρια. Η ΕΡΤ, μέσω πηγών της, έσπευσε να της παράσχει κάλυψη, λέγοντας πως ήταν κουρασμένη και δεν είχε σκοπό να προσβάλει το Ισραήλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικοποιείται η Eurovision

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο απολιτίκ διαγωνισμός της Eurovision πολιτικοποιείται. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας αλλά και το «μήλον της Έριδος «Ναγκόρνο – Καραμπάχ» πρωταγωνιστούν στα τραγούδια των αντιμαχόμενων χωρών. Το 2016, η Ουκρανία συμμετείχε στην Eurovision με την Τζαμάλα και το «1944», ένα ιστορικό τραγούδι που έφερε τη νίκη στο Κίεβο ενώ μόλις δύο χρόνια πριν οι Kalush Orchestra κέρδισαν με το τραγούδι τους «Stefania», ενώ ο πόλεμος με τη Ρωσία μαινόταν. Άλλη μια διαμάχη με φόντο τη Eurovision είναι αυτή ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Το 2016, η Iveta Mukuchyan που εκπροσώπησε την Αρμενία, δέχτηκε επίπληξη από τους διοργανωτές καθώς «προκάλεσε» κρατώντας την σημαία του Ναγκόρνο – Καραμπάχ μετά την εμφάνισή της και όσο βρισκόταν στο Green Room.

Τέλος, υπήρξαν δύο φορές που το ελληνικό στοιχείο «υπαινίχτηκε» το Κυπριακό. Το 1976, ο Μάνος Χατζιδάκις, θεώρησε ότι η Ελλάδα έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον διαγωνισμό για να διαμαρτυρηθεί σε διεθνές επίπεδο για τη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, έτσι κάλεσε την Μαρίζα Κωχ και εκείνη δέχτηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το «Παναγιά μου, Παναγιά μου». Το 1994, η Ευρυδίκη εκπροσώπησε την Κύπρο με το τραγούδι «Είμαι Άνθρωπος Κι Εγώ» του Γιώργου Θεοφάνους με το κομμάτι να θεωρείται έμμεση αναφορά στον Αττίλα και το Κυπριακό και δέχτηκε κριτική.

Ενισχυμένη η ασφάλεια στο Μάλμε ενόψει της φετινής Eurovision

Σχεδόν 12.000 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, διαδήλωσαν χθες στο Μάλμε κατά της συμμετοχής του Ισραήλ. Τα συνδικάτα του καναλιού της δημόσιας φλαμανδικής τηλεόρασης VRT διέκοψαν προσωρινά την ροή χθες βράδυ για να μεταδώσουν μήνυμα υποστήριξης των Παλαιστινίων. «Αυτή είναι μια συνδικαλιστική ενέργεια. Καταδικάζουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Κράτος του Ισραήλ. Επιπλέον, το Κράτος του Ισραήλ καταστρέφει την ελευθερία του Τύπου. Γι’ αυτό τον λόγο διακόπτουμε προσωρινά τη μετάδοση. #CeaseFireNow #StopGenocideNow”, ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε στους τηλεοπτικούς δέκτες στα ολλανδικά, σε μαύρο φόντο.

Το «Hurricane» πάντως ακούστηκε χωρίς διακοπή, με την Έντεν Γκολάν να τραγουδά μπροστά στους 9.000 θεατές της Malmö Arena. Στο εσωτερικό του χώρου της εκδήλωσης, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που είναι υπεύθυνη για τον διαγωνισμό, απαγόρευσε όπως συνηθίζει κάθε άλλη σημαία πέραν αυτών των διαγωνιζόμενων χωρών καθώς και κάθε πανό με πολιτικό μήνυμα. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ενισχυμένα στον χώρο της εκδήλωσης όπως και στην υπόλοιπη πόλη, όπου ζει η μεγαλύτερη παλαιστινιακή κοινότητα της Σουηδίας. «Η EBU λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να καταστήσει το μέρος αυτό ασφαλές και ενωμένο για όλους», ανέφερε μετά τον ημιτελικό η Έντεν Γκολάν, η οποία αποτέλεσε στόχο απειλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ουδετερότητα του διαγωνισμού διακυβεύθηκε την Τρίτη κατά τον πρώτο ημιτελικό όταν ο Σουηδός τραγουδιστής Έρικ Σάαντε εμφανίστηκε φορώντας μια παλαιστινιακή καφίγια στο μπράτσο του. Μια κίνηση για την οποία εξέφρασαν τη λύπη τους η κρατική σουηδική τηλεόραση SVT και η EBU, που είχαν απαγορεύσει στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνει μήνυμα στον περυσινό διαγωνισμό.

Κάλεσμα για μποϊκοτάζ στον διαγωνισμό

Φέτος, ο πόλεμος στην Ουκρανία επισκιάστηκε από τη σύγκρουση στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε στις 7 Οκτωβρίου από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.170 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τα επίσημα ισραηλινά στοιχεία. Ως απάντηση, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, που έχει προκαλέσει έως τώρα 34.904 θανάτους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. «Πρέπει να υπάρξουν διαδηλώσεις, ο κόσμος πρέπει να εκφράσει την άποψή του, ο κόσμος πρέπει να κάνει μποϊκοτάζ», δήλωσε ο Μάγκνους Μπέρμαρκ, που συμμετέχει με το γκρουπ Gåte εκπροσωπώντας τη Νορβηγία, που, όπως οκτώ άλλοι συμμετέχοντες, έχει ζητήσει μόνιμη κατάπαυση πυρός. Οι εκπρόσωποι κάποιων χωρών είχαν αρχικά σκεφθεί να μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό, χωρίς όμως να δώσουν συνέχεια.

Αναμένονται 100.000 επισκέπτες για τη Eurovision

Για την ασφαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού έχουν μεταφερθεί επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις από την υπόλοιπη Σουηδία, όπως επίσης από τη Δανία και τη Νορβηγία. «Δεν υπάρχει απειλή προς τη Eurovision», διαβεβαίωσε ωστόσο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Για τους Eurofans η πόλη περιμένει έως και 100.000 επισκέπτες αύριο «είναι αυτό που συμβαίνει στη σκηνή που είναι σημαντικό: οι συμμετοχές, οι καλλιτέχνες και η μουσική, και όχι η πολιτική», δήλωσε ο Αντρέας Ένερφορς, καθηγητής της ιστορίας των ιδεών και ειδικός στα θέματα της Eurovision. Με μια ιστορία σχεδόν 70 ετών, ο διαγωνισμός αυτός είναι «μια επίδειξη της ευρωπαϊκής ανοχής που δεν βρίσκουμε σε άλλες μορφές ούτε σε άλλα μέρη», τόνισε ο ίδιος.

Εντός της εβραϊκής κοινότητας του Μάλμε, κάποιοι σκέπτονται να φύγουν εκτός πόλης για το Σαββατοκύριακο. «Με τη Eurovision, τα πράγματα έχουν κάπως ενταθεί. Το κλίμα ανασφάλειας έχει ενταθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου, πολλοί Εβραίοι ανησυχούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κοινότητας Φρέντρικ Σιεράντσκι. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διάφορες φιλοπαλαιστιανικές διαδηλώσεις δεν έδωσαν ώθηση στις φωνές που έχουν στόχο τους Εβραίους της πόλης.

Δείτε σε βίντεο τις 26 χώρες που διεκδικούν το βραβείο της 68ης Eurovision 1. Σουηδία / Marcus & Martinus – Unforgettable 2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria 3. Γερμανία / Isaak – Always on the Run 4. Λουξεμβούργο / Tali – Fighter 5. Ολλανδία / Joost Klein – Europapa 6. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane 7. Λιθουανία / Silvester Belt – Luktelk 8. Ισπανία / Nebulossa – Zorra 9. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi 10. Ιρλανδία / Bambie Thug – Doomsday Blue 11. Λετονία / Dons – Hollow 12. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI 13. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander – Dizzy 14. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

15. Ιταλία / Angelina Mango – La noia

16. Σερβία / Teya Dora – Ramonda 17. Φινλανδία / Windows95man – No Rules! 18. Πορτογαλία / Iolanda – Grito 19. Αρμενία / LADANIVA – Jako 20. Κύπρος / Silia Kapsis – Liar 21. Ελβετία / Nemo – The Code 22. Σλοβενία / Raiven – Veronika 23. Κροατία / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim 24. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter 25. Γαλλία / Slimane – Mon amour 26. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

Η ψηφοφορία

Το 2024, έγιναν ορισμένες αλλαγές στο σύστημα ψηφοφορίας στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision. Η πιο σημαντική αφορά στην επέκταση του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, η ψηφοφορία στον μεγάλο τελικό θα ανοίξει λίγο πριν την εκτέλεση του πρώτου τραγουδιού, θα παραμείνει ανοιχτή σε όλη τη διάρκεια των εμφανίσεων και για έως και 40 λεπτά μετά την εκτέλεση του τελευταίου τραγουδιού. Οι θεατές και στις 37 χώρες που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2024 μπορούν να ψηφίσουν για τα 26 τραγούδια του Μεγάλου Τελικού. Όσοι παρακολουθούν στις συμμετέχουσες χώρες μπορούν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή της Eurovision ή μέσω τηλεφώνου ή/και SMS. Οι σχετικοί αριθμοί θα εμφανίζονται στην οθόνη από κάθε συμμετέχοντα ραδιοτηλεοπτικό φορέα. Όσοι παρακολουθούν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να ψηφίσουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.esc.vote.

Η ψηφοφορία για τους θεατές σε χώρες που δεν συμμετέχουν – το Rest of The World – έχει ανοίξει ήδη. Η δυνατότητα να ψηφίσουν την αγαπημένη τους χώρα ξεκίνησε μετά το τέλος της μετάδοσης του Dress Rehearsal 2, που έγινε την Παρασκευή. Όταν η ψηφοφορία κλείσει, τα Top 10 πιο δημοφιλή τραγούδια σε κάθε συμμετέχουσα χώρα θα κατανεμηθούν με βαθμούς από 1 έως 8, 10 και 12 πόντοι. Η κριτική επιτροπή σε κάθε μία από τις 37 συμμετέχουσες χώρες θα απονείμει επίσης συνολικά 58 βαθμούς (1 – 8, 10 και 12). Κάθε κριτική επιτροπή θα παρακολουθήσει και θα ψηφίσει με βάση το Dress Rehearsal 2 που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου. Ο συνολικός αριθμός των πόντων που θα κατανεμηθούν από τις 37 εθνικές Κριτικές Επιτροπές θα είναι 2.146.

Ποιοι είναι οι «Big Five»

Οι λεγόμενοι «Big Five» είναι οι εξής: η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες συνεισφέρουν τα περισσότερα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU). Από το 2000, οι χώρες αυτές εξασφαλίζουν αυτόματα μια θέση στον Μεγάλο Τελικό.

Τα προγνωστικά

Το μεγάλο φαβορί θεωρείται ο Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show. Το Ισραήλ, μετά τον Β’ Ημιτελικό, κέρδισε σημαντικό έδαφος στην κούρσα καταφέρνοντας να διεισδύσει ανάμεσα στον Κροάτη και τον Ελβετό και να βρει τον εαυτό του ξαφνικά στη 2η θέση των στοιχηματικών εταιρειών. Μία από τις πιο πολυδιαφημισμένες συμμετοχές είναι το «Code» της Ελβετίας, στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του. Άλλα τραγούδια που προκαλούν αίσθηση, είναι το «La Noia» της Angelina Mango από την Ιταλία και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug για την Ιρλανδία.

Σύμφωνα με το Eurovisionworld.com, η Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» βρίσκονται στην 9η θέση από τις συνολικά 26 χώρες. Στο televoting, όμως, που αφορά στα προγνωστικά για τις ψήφους του κοινού, η χώρα βρίσκεται λίγο ψηλότερα και συγκεκριμένα στην 6η θέση. Το ποιος θα επικρατήσει, όμως, θα πρέπει να περιμένουμε για να το δούμε.