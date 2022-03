Ουκρανία πόλεμος: Η μάνα που έσωσε το μωρό της και η μάνα που σκοτώθηκε

Πριν από ένα μήνα κράτησε στην αγκαλιά της το πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο. Το μωρό της. Πριν από λίγες ώρες αυτή η αγκαλιά έσωσε το μόλις ενός μηνών κοριτσάκι της από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Η φωτογραφία της σήμερα κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Τραυματισμένη, με δεμένο το κεφάλι της, κρατάει σφιχτά στην αγκαλιά της την κόρη της που βγήκε σώα από την αγκαλιά της. Η Όλγα, αυτό είναι το όνομα της νεαρής μητέρας, χρειάστηκε να χειρουργηθεί καθώς είχε πολλαπλά τραύματα εξαιτίας των βομβαρδισμών στο Κίεβο. Το ίδιο και ο σύζυγός της.

During the shelling of #Kyiv, a mother covered her one-month-old daughter with her body and saved her.

The woman herself sustained multiple shrapnel wounds, while the child remained unharmed.

The family was taken to a hospital where the woman and her husband were operated. pic.twitter.com/Bm7P0o9NVD

— NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2022