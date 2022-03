Νεκροί στην Ουκρανία: Διάσημη ηθοποιός σκοτώθηκε από ρουκέτα

Μία από τις πιο διάσημες ηθοποιούς του θεάτρου της Ουκρανίας σκοτώθηκε από ρωσική ρουκέτα ενώ κοιμόταν στο διαμέρισμά της στο νοτιοανατολικό Κίεβο. Τα θλιβερά νέα για τον θάνατο της Oksana Shvets επιβεβαιώθηκαν από το «Young Theatre», μια ουκρανική θεατρική εταιρεία με την οποία η ηθοποιός συνεργαζόταν στο παρελθόν. Ο θίασος δημοσίευσε ένα αφιέρωμα στην 67χρονη ηθοποιό μαζί με μια φωτογραφία της. «Λαμπρή ανάμνηση στην ταλαντούχα ηθοποιό! Δεν υπάρχει συγχώρεση για τον εχθρό που ήρθε στη γη μας», ανέφερε στην ανακοίνωσή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η εταιρεία. Η «Kyiv Post» επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο της ηθοποιού, προσθέτοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δολοφονήθηκε στο Κίεβο κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του θεάτρου, η Shvets είχε αποφοιτήσει από τη σχολή θεάτρου Ivan Franko το 1975 και είχε μια καριέρα που διήρκεσε για δεκαετίες. Ξεχώριζε για το ταλέντο της και είχε βραβευτεί με το «Merited Artist of Ukraine», μιας από τις υψηλότερες και πιο πολυπόθητες διακρίσεις της Ουκρανίας.

The actress of the Young Theatre Oksana Shvets has been murdered in Kyiv during the war. pic.twitter.com/Rp3DcgSbge

