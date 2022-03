Δήμαρχος Κιέβου: Ο πυγμάχος που πολεμάει τους Ρώσους εισβολείς

Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στο Κίεβο, υπερασπιζόμενος την ουκρανική πρωτεύουσα από την ρωσική επίθεση, είναι και ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο, πρώην πρωταθλητής πυγμαχίας, επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος. Αμέσως μετά την ρωσική επίθεση ο δήμαρχος Κιέβου μαζί με τον αδελφό του Βλαδίμηρο, επίσης πρωταθλητής πυγμαχίας, δήλωσαν πως θα πάρουν τα όπλα ενάντια στους Ρώσους εισβολείς, προκειμένου να υπερασπιστούν την πρωτεύουσα, από ρωσικές δυνάμεις που έχουν ήδη φτάσει στα περίχωρα της.

Meet Kyiv Vitali Klitschko. He is the mayor of Kyiv and former Heavyweight Champion of the World.

Klitschko is a millionaire many times over, he could have fled Ukraine by private jet and lived a happy life, but instead he decided to risk his own life and fight for his country. pic.twitter.com/D5iDb2PK8E

— mohamad safa (@mhdksafa) February 25, 2022