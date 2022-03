Τσετσένοι στην Ουκρανία – Μαριούπολη: Το βίντεο που ανέβασε στο Twitter ο Καντίροφ

Σε Τσετσένους στρατιώτες έχει στραφεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν για να καλύψει το μεγάλο κενό που άφησαν οι περίπου επτά χιλιάδες στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι Τσετσένοι βρίσκονται σε σημεία της Ουκρανίας από τις πρώτες μέρες της ρωσικής εισβολής. Ένα από αυτά είναι και η πολύπαθη Μαριούπολη, η οποία παρά τις εκτεταμένες καταστροφές που έχει υποστεί και τον βαρύ φόρο που πληρώνει αναφορικά με τους θανάτους αμάχων, καταφέρνει και αντιστέκεται.

Σε ένα νέο βίντεο που «ανέβασε» στο Twitter ο ηγέτης των Τσετσένων Ραμζάν Καντίροφ, διακρίνεται, όπως περιγράφει, η μάχη Τσετσένων στρατιωτών με μαχητές του τάγματος Αζόφ, οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις σε όροφο κτιρίου στη Μαριούπολη.

Ramzan Kadyrov has published combat footage from Mariupol, says it's Chechen soldiers engaging Azov fighters who took up position on the upper floors of a civilian residence pic.twitter.com/SJU9LOT8xS

— Russians With Attitude (@RWApodcast) March 18, 2022