Πούτιν – χορός: Ο γάμος (και το δώρο) που τάραξε την Αυστρία, έρχεται ξανά στο προσκήνιο

Ο χορός του ψυχρού κι αμίλητου Ρώσου προέδρου με την τότε ΥΠΕΞ της Αυστρίας και μέλους του ακροδεξιού FPÖ, Κάριν Κνάισλ στον γάμο της, είχαν κάνει τον γύρο του κόσμου. Ως εδώ, όλα καλά. Ωστόσο το πανάκριβο δώρο που πρόσφερε στην ακροδεξιά Κνάισλ ο Πούτιν, προκάλεσε “ρωγμές” σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ έρχεται ξανά στο προσκήνιο μετά τις δηλώσεις της για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ως γαμήλιο δώρο ο Ρώσος της έφερε ένα σαμοβάρι, λουλούδια και μια χορωδία Κοζάκων του Ντον. Εκείνο που δεν είχε διαρρεύσει, ήταν το ζευγάρι σκουλαρίκια με ζαφείρια συνολικού βάρους 22,9 γραμμαρίων και λευκόχρυσο αξίας περίπου 50.000 ευρώ που είχε χαρίσει ο Πούτιν στην τότε ΥΠ ΕΞ της Αυστρίας.

Σύμφωνα με ντοκουμέντα που παρουσιάζει η αυστριακή Kronen Zeitung η Κνάισλ συγκρούστηκε σφοδρά με το υπουργείο της για την ιδιοκτησία των σκουλαρικιών. Το υπουργείο υποστήριζε ότι αποτελούν κρατική περιουσία, ενώ εκείνη έλεγε ότι ήταν προσωπικό δώρο. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι βρέθηκε λύση στο πρόβλημα με μια συμφωνία δανεισμού εφ’ όρου ζωής των σκουλαρικιών στην Κνάισλ, τα οποία οι κληρονόμοι της ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέψουν μετά το θάνατό της στο αυστριακό κράτος. Ωστόσο η Κνάισλ συνέχισε να αμφισβητεί τη συμφωνία περιγράφοντάς της ως «θηλιά». Σύμφωνα με το υπουργείο τα σκουλαρίκια φυλάσσονται από τον Φεβρουάριο του 2020 σε κρατικό θησαυροφυλάκιο, όπως γράφει η Kronen Zeitung.

Ukraine has been neutral since 1991. And what? thousands of civilians are dying because of your friend. we don't need either your "neutrality" or your opinion pic.twitter.com/Id9F71mNo4

Λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία η πρώην ΥΠΕΞ της Αυστρίας επανήλθε στην επικαιρότητα, καθώς σε έκθεση του ευρωκοινοβουλίου κατονομάστηκε μαζί με το κόμμα της, το FPÖ και τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ που κατέχει πόστα σε ρωσικές εταιρείες ενέργειας, ως αρνητικό παράδειγμα της επιρροής που ασκεί το Κρεμλίνο στην ΕΕ. Η Κνάισλ επιβεβαίωσε επανειλημμένα ότι θέλει να διατηρήσει τη θέση της στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου Rosneft. Σύμφωνα με δημοσίευμα της αυστριακής εφημερίδα Die Presse, η πρώην διπλωμάτης έχασε πάντως ένα άλλο πόστο, εκείνο της Α’ Αντιπροέδρου της Εταιρείας Πολιτικών-Στρατηγικών Σπουδών (STRATEG). Η Κνάισλ παραιτήθηκε από τον στρατιωτικό-πολιτικό σύνδεσμο που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Άμυνας, αλλά σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας η αποχώρησή της δεν ήταν εντελώς οικειοθελής.

We have heard nothing from Gerhard Schroeder.

What about @Karin_Kneissl, the foreign minister who first bowed to Putin and then went to work for his propaganda?

(in 2018, four years after the Donbas war began)

Lesson for publics: when ministers act like this in future, beware! https://t.co/NTsKwSUEqN pic.twitter.com/vi0tUcjcU1

— Gerald Knaus (@rumeliobserver) March 17, 2022