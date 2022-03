Μαριούπολη – πόλεμος στην Ουκρανία: Κατεστραμμένο το 90% των κτιρίων

Δραματική είναι η κατάσταση στη Μαριούπολη της Ουκρανίας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν το ανελέητο σφυροκόπημά τους με συνεχείς βομβαρδισμούς. Η Μαριούπολη με αρκετούς Έλληνες ομογενείς δεν θυμίζει σε τίποτα την πόλη 23 ημέρες πριν από ρωσική εισβολή. Αποτελεί μία από τις πολύ σοβαρά πληγείσες περιοχές της Ουκρανίας, με τις συγκρούσεις και τους βομβαρδισμούς να είναι συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκτός από το χτύπημα στο θέατρο που χρησιμοποιούνταν ως καταφύγιο, τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο και φωτογραφίες που δείχνουν δρόμους γεμάτους συντρίμμια και σπασμένα τζάμια.

Οι εικόνες που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας από την πολιορκούμενη Μαριούπολη προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Υπολογίζεται ότι το 90% των κτιρίων στη στρατηγική πόλη-λιμάνι έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι τοπικές αρχές είπαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το θέατρο χωρίς να λάβουν υπόψη τους την προειδοποίηση που ήταν γραμμένη στο έδαφος με τεράστια γράμματα μπροστά και πίσω από το κτίριο: “Diéti” (“Παιδιά” στα ρωσικά). Σε επίσημες ανακοινώσεις για τον αριθμό των διασωθέντων από τα συντρίμμια του θεάτρου της Μαριούπολης που βομβαρδίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 16 Μαρτίου, προχώρησαν οι ουκρανικές αρχές.

Μέχρι στιγμή ως διασωθέντες αναφέρονται 130 άνθρωποι που ήταν μεταξύ όσων είχαν βρει καταφύγιο στο θέατρο, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανή διαμεσολαβήτρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λουντμίλα Ντενίσοβα. Εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονταν στο καταφύγιο που είχε διαμορφωθεί στο θέατρο, όταν το κτίριο βομβαρδίστηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως υποστηρίζουν οι ουκρανικές αρχές.

Στις δηλώσεις της, η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων είπε ότι οι εργασίες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη στο σημείο και υπάρχουν ακόμα 1.300 άνθρωποι στο υπόγειο.

“Από αυτήν την ώρα, γνωρίζουμε ότι έχουν βγάλει 130 άτομα, αλλά σύμφωνα με τα στοιχεία μας, υπάρχουν περισσότερα από 1.300 άτομα που βρίσκονται σε αυτά τα υπόγεια, σε αυτό το καταφύγιο” τόνισε χαρακτηριστικά. “Προσευχόμαστε να είναι όλοι ζωντανοί, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για αυτούς” ανέφερε η Ντενίσοβα στον αέρα τηλεμαραθώνιου για τους Ουκρανούς την Παρασκευή. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες να βρουν αμάχους κάτω από τα συντρίμμια του θεάτρου.

Τράπηκαν σε φυγή από την “κόλαση”, από την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης και περιγράφουν εικόνες με πτώματα να κείτονται στους δρόμους για μέρες. Πείνα, δίψα, τσουχτερό κρύο τις νύχτες που πέρασαν σε κελάρια με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν. Υπό το αδιάκοπο σφυροκόπημα των βομβαρδισμών των ρωσικών δυνάμεων σε αυτό το στρατηγικό λιμάνι στη νοτιοανατολική Ουκρανία, κάτοικοι, που βρίσκονται τώρα στη Ζαπορίζια, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοανατολικά, λένε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μπόρεσαν να φύγουν αφού χρειάστηκε να λιώσουν χιόνι για να πιουν νερό και να μαγειρέψουν υπολείμματα τροφίμων χρησιμοποιώντας ξύλα για να τραφούν, λόγω έλλειψης πόσιμου νερού και προμηθειών τροφίμων.

“Δεν είναι πια η Μαριούπολη, είναι μια κόλαση”, είπε η Ταμάρα Καβουνένκο, 58 ετών. Οι Ρώσοι “εκτόξευσαν τόσες ρουκέτες”, προσθέτει, “που οι δρόμοι είναι γεμάτοι με πτώματα αμάχων”. “Όταν χιόνιζε, μαζεύαμε χιόνι και το λιώναμε για νερό. Όταν δεν χιόνιζε, βράζαμε νερό από το ποτάμι για να το πιούμε”.

Η Καβουνένκο είναι μία από τους περισσότερους από 4.300 εκτοπισμένους από τη Μαριούπολη που έχουν φτάσει στη Ζαπορίζια από την αρχή της εβδομάδας. Σύμφωνα με το Κίεβο, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής στη Μαριούπολη. Η πόλη είναι στρατηγικής σημασίας στον βαθμό που η κατάληψή της θα επέτρεπε στη Ρωσία να κάνει τη σύνδεση μεταξύ των στρατευμάτων της στην Κριμαία και εκείνων στο Ντονμπάς, ενώ θα μπλόκαρε την πρόσβαση των Ουκρανών στη Θάλασσα του Αζόφ.

Σε ένα μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο δήμαρχος της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, ανέφερε ότι περίπου 6.500 οχήματα μπόρεσαν να φύγουν από την πόλη τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Στη Ζαπορίζια, σε ένα κτίριο σοβιετικής περιόδου, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού περιμένουν εκτοπισμένους δίπλα σε στοίβες παιδικά παπούτσια και κουβέρτες.

Με μακριά νύχια και βρώμικα χέρια, ο Ντίμα είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε να πλυθεί δύο εβδομάδες και αναγκάστηκε να κλέψει τρόφιμα από καταστήματα για τα παιδιά και τους παππούδες του. “Μείναμε σε υπόγεια και όταν ήταν -4 βαθμοί Κελσίου, ήταν μια καλή θερμοκρασία”, λέει, σηκώνοντας το πόδι του για να δείξει ότι φοράει τρία παντελόνια για να αντέξει το κρύο.

#Ukraine 130 people managed to get out of the bomb shelter in the basement of the Drama Theater in Mariupol, which was destroyed as a result of a powerful air strike on March 16. Another 1,300 people are in basements. Russians attacked it despite it was full of civilians pic.twitter.com/c8Uv2FOuFk

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) March 18, 2022