Επιθέσεις στην Ουκρανία: Χτυπήθηκαν πολυκατοικία και εργοστάσιο

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η υπηρεσία επεσήμανε σε ανακοίνωσή της ότι 12 άνθρωποι διασώθηκαν και 98 απομακρύνθηκαν από το πενταώροφο κτίριο. Νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει στο Reuters ότι μια έκρηξη ακούστηκε στο βόρειο τμήμα του Κιέβου σήμερα το πρωί και στη συνέχεια υψώθηκε καπνός στον ουρανό.

Αρκετοί ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν σήμερα το πρωί εργοστάσιο επισκευής αεροσκαφών στην ουκρανική πόλη Λβιβ (δυτικά), καταστρέφοντας την εγκατάσταση, ενημέρωσε ο δήμαρχος Αντρίι Σάντοβι. Το εργοστάσιο δεν βρισκόταν σε λειτουργία και ο βομβαρδισμός δεν προκάλεσε απώλειες, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο ίδιος αυτοδιοικητικός αξιωματούχος είχε αναφέρει μέσω Facebook ότι οι ρωσικοί πύραυλοι «έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ», αλλά όχι το ίδιο το αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε πως ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στην πόλη. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε επίσης ότι είδε να υψώνεται πυκνή στήλη καπνού στην περιοχή και άκουσε σειρήνες αυτοκινήτων της αστυνομίας και ασθενοφόρων που κινούνταν προς την κατεύθυνση της τοποθεσίας όπου ακούστηκαν οι εκρήξεις.

Σε χωριστή ανακοίνωσή της, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η περιοχή χτυπήθηκε από τέσσερις πυραύλους Κρουζ, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα, αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα από εκεί. Άλλοι δύο ρωσικοί πύραυλοι καταρρίφθηκαν από τις συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας προτού πλήξουν τον στόχο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η εκτίμηση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας είναι πως επρόκειτο για πυραύλους Kh-555, οι οποίοι εκτοξεύονται συνήθως από ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά. Ο δήμαρχος της Λβιβ ανέφερε ότι σωστικά συνεργεία επιχειρούν στον τόπο του πλήγματος. Ο Διεθνής Αερολιμένας Ντανίλο Χαλίτσκι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ουκρανίας και απέχει μόλις 70 χλμ από τα σύνορα με την Πολωνία, σύμφωνα με την Daily Mail. Η Λβιβ παραμένει –συγκριτικά– αλώβητη από τον πόλεμο μέχρι στιγμής, όμως την Κυριακή, ο ρωσικός στρατός βομβάρδισε βάση εκπαίδευσης στην περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 30 άνθρωποι, κατά τις ουκρανικές αρχές.

Οι αυτονομιστές καταγγέλλουν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν πέντε κοινότητες στο Λουγκάνσκ Αυτονομιστές ηγέτες στην περιφέρεια Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας κατήγγειλαν ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν με το πυροβολικό πέντε κοινότητες στην αυτοανακηρυγμένη Λαϊκή Δημοκρατίας τους τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Εργοστάσιο σιδηροκράματος υπέστη ζημιές και η ηλεκτροδότησή του έχει κοπεί, είπε εκπρόσωπος της αυτοανακηρυγμένης Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Δεκαοκτώ σπίτια και βρεφονηπιακός σταθμός επίσης υπέστησαν ζημιές από τα πλήγματα, πρόσθεσε. Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατο να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

