Θέατρο Μαριούπολης – πόλεμος στην Ουκρανία: Η φωτογραφία σοκ που κάνει τον γύρο του κόσμου

Ακόμη μία τραγωδία από τον πόλεμο στην Ουκρανία εκτυλίχθηκε χθες, όπου βομβαρδίστηκε θέατρο στη Μαριούπολη, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι. Τις σοκαριστικές εικόνες του βομβαρδισμένου θεάτρου της Μαριούπολης, ακολούθησε μία συγκλονιστική δορυφορική φωτογραφία που έφερε στο φως η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies. Στη φωτογραφία διακρίνεται η ρωσική λέξη «ДЕТИ», δηλαδή «ΠΑΙΔΙΑ», που έχει γραφτεί στο έδαφος έξω από το κτίριο, προειδοποιώντας τις αεροπορικές δυνάμεις ότι εκεί υπάρχουν ανήλικα και άμαχοι… Μάλιστα, στη δορυφορική φωτογραφία φαίνεται η λέξη «ΠΑΙΔΙΑ» να έχει γραφτεί και στις δύο πλευρές του θεάτρου της Μαριούπολης.

Οι ρωσικές δυνάμεις «κατέστρεψαν σκόπιμα και κυνικά το Θέατρο στην καρδιά της Μαριούπολης. Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα σε ένα κτίριο όπου κρύβονταν εκατοντάδες φιλήσυχοι κάτοικοι της Μαριούπολης», υποστηρίζει η δημοτική αρχή της πόλης.

Την ίδια ώρα, Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους στο στρατηγικής σημασίας πολιορκούμενο λιμάνι χθες Τετάρτη. «Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί», κατά την ίδια πηγή.

Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter. Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για θύματα.

And this is another deleted post about the theater. Illia reposted the same tweet without “1000 civilians” reference. https://t.co/AhXgyOYtP2

— southpaw (@southrefuge) March 17, 2022