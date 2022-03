Σούπερ μάρκετ Ρωσία: “Ποδοπάτημα” για ένα πακέτο ζάχαρη

Εικόνες «πολέμου» στα super market της Ρωσίας για ένα πακέτο ζάχαρη. Τα στιγμιότυπα που κάνουν τις τελευταίες ημέρες τον γύρο του διαδικτύου είναι ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται για 22η ημέρα. Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία της Ρωσίας (FAS) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διενεργήσει επιθεωρήσεις σε μεγάλους παραγωγούς ζάχαρης για να αποφύγει τη δημιουργία καρτέλ λόγω της απότομης αύξησης των τιμών και των «αδικαιολόγητων» ελλείψεων σε ορισμένες περιοχές λόγω της μεγάλης ζήτησης.

Στα βίντεο απεικονίζονται κυρίως συνταξιούχοι να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει περισσότερα σακουλάκια ζάχαρης. Πολλοί Ρώσοι θεωρούν τη ζάχαρη, μαζί με άλλα βασικά προϊόντα όπως το φαγόπυρο και το αλάτι, ως χρήσιμο προϊόν για αποθήκευση σε περιόδους κρίσης. Έτσι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες αφού οι δυτικές κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν το ρούβλι και ανέβασαν τις τιμές των τροφίμων.

⚡️Btw from now on their stores are allowed not to issue paper checks – due to lack of cash tape pic.twitter.com/XVKMO0z8e2

«Η πεθερά μου ήταν στο μαγαζί χθες και δεν είχε μείνει καθόλου ζάχαρη και δεν μπορούσε να τη βρει σε άλλα καταστήματα», είπε ο Όλεγκ ένας οικοδόμος από την πόλη Βλαντιμίρ μιλώντας στο «Reuter’s». «Οι άνθρωποι ανησυχούν», πρόσθεσε. Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ρωσία έφτασε στις 11 Μαρτίου στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2015 ενώ οι τιμές της ζάχαρης εκτινάχθηκαν κατά 12,8% την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσίας Rosstat την Τετάρτη.

«Η απουσία ζάχαρης στα ράφια των καταστημάτων σε αρκετές περιοχές οφείλεται στην κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, η οποία τροφοδοτείται από δόλιες οργανώσεις», είπε η FAS. Η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ζάχαρης μέχρι τις 31 Αυγούστου και έχει προτείνει την εισαγωγή 300.000 τόνων ζάχαρης και ακατέργαστης ζάχαρης χωρίς δασμούς ως μέρος των μέτρων που ελπίζει ότι θα αμβλύνουν τον εγχώριο πληθωρισμό.

«Δεν έχουμε προβλήματα με τη ζάχαρη, οι παραγωγοί μας την παράγουν σε επαρκείς ποσότητες», δήλωσε την Πέμπτη ο Βίκτορ Εβτούχοφ, αναπληρωτής υπουργός βιομηχανίας και εμπορίου. «Δεδομένης της απόφασης που ελήφθη για την απαγόρευση των εξαγωγών και την ελεύθερη εισαγωγή αυτού του προϊόντος, πραγματικά δεν αναμένουμε ελλείψεις αυτού του αγαθού, το οποίο έχει πολύ υψηλή ζήτηση από τον πληθυσμό σήμερα». Tέλος σύμφωνα με το Reuter’s που επικαλείται την συμβουλευτική εταιρεία IKAR δύο πλοία που μεταφέρουν 88.000 τόνους ακατέργαστης ζάχαρης είναι καθ’ οδόν από τη Βραζιλία προς το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Finally there is an answer to the main question of the #Russians today: Where is all the sugar in the stores? pic.twitter.com/MeshjOg9Vp

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022