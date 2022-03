Προσχέδιο 15 σημείων Ουκρανία – Ρωσία: Θρίλερ πάνω στα πτώματα

Έντονο είναι το παρασκήνιο μετά το προσχέδιο συμφωνίας Ουκρανίας – Ρωσίας, με τη μάχη της διπλωματίας να έχει ανάψει για τα καλά, στη σκιά των θηριωδιών. Από χθες, ο διπλωματικός «πυρετός» έχει χτυπήσει «κόκκινο», καθώς οι Financial Times έφεραν στο φως προσχέδιο ουδετερότητας 15 σημείων, ουσιαστικά ένα προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται σήμερα. Πρόκειται για εξέλιξη που θέτει τις βάσεις προκειμένου να ολοκληρωθούν σύντομα οι εχθροπραξίες, που ξεκίνησαν στις 24 Φεβρουαρίου, όταν οι Ρώσοι εισέβαλαν στην Ουκρανία, με τον πόλεμο που κήρυξε η Μόσχα στη γείτονα χώρα της να βρίσκεται ήδη στην 22η ημέρα.

Σύμφωνα με τους Financial Times, που επικαλείται τρεις πηγές που συμμετέχουν στις συνομιλίες, το προσχέδιο προβλέπει κατάπαυση του πυρός και αποχώρηση της Ρωσίας από την Ουκρανία, εφόσον το Κίεβο δηλώσει ουδετερότητα και αποδεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις του. Μάλιστα, οι Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συζήτησαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα το προσωρινό σχέδιο 15 σημείων, όπως επισημαίνει η εφημερίδα.

Την παραίτηση του Κιέβου από τις φιλοδοξίες ένταξης στο ΝΑΤΟ, με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας.

Η Ουκρανία θα δεσμευθεί να μη φιλοξενήσει ξένες στρατιωτικές βάσεις ή οπλισμό, με αντάλλαγμα την προστασία από συμμάχους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία.

Οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει την αποχώρηση των στρατευμάτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σε κάθε περίπτωση, από το έδαφος της Ουκρανίας.

Σύμβουλος Ζελένσκι: Εκφράζει τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς

Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο ανώτερος σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μικαΐλο Ποντόλιακ, μιλώντας στους «Financial Times», τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα περιλαμβάνει τον όρο «τα στρατεύματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε κάθε περίπτωση να εγκαταλείψουν τα εδάφη της Ουκρανίας» -δηλαδή, νότιες περιοχές κατά μήκος της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και εδάφη ανατολικά και βόρεια του Κιέβου.

Σύμφωνα με τον Ποντόλιακ, η Ουκρανία θα διατηρήσει τις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά θα είναι υποχρεωμένη να παραμείνει εκτός στρατιωτικών συμμαχιών, όπως το ΝΑΤΟ, και να απέχει από τη φιλοξενία ξένων στρατιωτικών βάσεων στο έδαφός της. Αργότερα, ωστόσο, ο σύμβουλος του Ζελένσκι προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Twitter, με την οποία διευκρίνισε την ακριβή φύση του προσχεδίου. Μάλιστα, υποστήριξε ότι το έγγραφο αυτό απηχεί τα αιτήματα της ρωσικής πλευράς και τίποτα περισσότερο. «Η ουκρανική πλευρά έχει τις δικές της θέσεις. Το μόνο πράγμα που επιβεβαιώνουμε σε αυτό το στάδιο είναι η κατάπαυση του πυρός, η απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και οι εγγυήσεις ασφαλείας από διάφορες χώρες», σημείωσε ο Ποντόλιακ.

Από τη μεριά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου δήλωσε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για αποκαλυφθούν οποιαδήποτε πιθανά σημεία συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο RIA. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ουδετερότητα για την Ουκρανία με βάση το καθεστώς της Αυστρίας ή της Σουηδίας ήταν ένα σενάριο. «Αυτή η επιλογή συζητείται πραγματικά τώρα και είναι μια επιλογή που μπορεί να θεωρηθεί ουδέτερη», δήλωσε. Ο Σεργκέι Λαβρόφ, στο μεταξύ, μιλώντας στο ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο RBC, είπε ότι αν και οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν είναι εύκολες, υπάρχει ελπίδα για συμβιβασμό.

«Μιλώ με βάση τις εκτιμήσεις των διαπραγματευτών μας. Λένε ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είναι εύκολες για προφανείς λόγους. Ωστόσο, υπάρχει κάποια ελπίδα να επιτευχθεί συμβιβασμός», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών. Τόνισε δε ότι ότι «απολύτως συγκεκριμένες διατυπώσεις» ήταν «κοντά στο να συμφωνηθούν» στις διαπραγματεύσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι μια ενδεχόμενη συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι θα γίνει μόνο για να επισφραγιστεί μια συγκεκριμένη συμφωνία.

Ολα αυτά, πάντως, στη σκιά της φρίκης του πολέμου και των βομβαρδισμών, με τους Ρώσους να κλιμακώνουν τις επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές και εναντίον αμάχων. Χθες, το θέατρο στη Μαριούπολη, στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι χτυπήθηκε από αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν τη Ρωσία για το χτύπημα, με τη Μόσχα να αρνείται ότι οι δυνάμεις της έπληξαν το κτίριο και να κατηγορεί εθνικιστές του τάγματος Αζόφ. Ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει απροσδιόριστος μέχρι στιγμής.

«Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Δραματικό Θέατρο. Κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram. «Από σήμερα, υπάρχουν περίπου 12.000 με 14.000 Ρώσοι στρατιώτες γύρω από την πόλη – αυτές είναι οι ελίτ μονάδες τους. Τις τελευταίες 3 ημέρες, 25 αεροπλάνα την ημέρα πετούσαν από τη Σεβαστούπολη και πετούσαν βόμβες στη Μαριούπολη, καταστρέφοντάς την ολοσχερώς, αναγκάζοντας την πόλη να παραδοθεί», είπε ο Σεργκέι Ταρούτα, Ουκρανός βουλευτής.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, τις σοκαριστικές εικόνες του βομβαρδισμένου θεάτρου της Μαριούπολης, ακολούθησε μία συγκλονιστική δορυφορική φωτογραφία που έφερε στο φως η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies. Στην εν λόγω φωτογραφία διακρίνεται η ρωσική λέξη «ДЕТИ», δηλαδή «ΠΑΙΔΙΑ», που έχει γραφτεί στο έδαφος έξω από το κτίριο, προειδοποιώντας τις αεροπορικές δυνάμεις ότι εκεί υπάρχουν ανήλικα και άμαχοι… Μάλιστα, στη δορυφορική φωτογραφία φαίνεται η λέξη «ΠΑΙΔΙΑ» να έχει γραφτεί και στις δύο πλευρές του θεάτρου της Μαριούπολης.

Οι ρωσικές δυνάμεις «κατέστρεψαν σκόπιμα και κυνικά το Θέατρο στην καρδιά της Μαριούπολης. Το αεροπλάνο έριξε μια βόμβα σε ένα κτίριο όπου κρύβονταν εκατοντάδες φιλήσυχοι κάτοικοι της Μαριούπολης», υποστηρίζει η δημοτική αρχή της πόλης.

Στο μεταξύ, Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορούνται για την επίθεση στο θέατρο της Μαριούπολης που είχε μετατραπεί σε καταφύγιο για εκατοντάδες αμάχους στο στρατηγικής σημασίας πολιορκούμενο λιμάνι χθες Τετάρτη. «Δεν έγινε καμία ρωσική αεροπορική επιδρομή εναντίον χερσαίων στόχων στη Μαριούπολη χθες», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Σύμφωνα με διαθέσιμα αξιόπιστα δεδομένα η μονάδα ουκρανών εθνικιστών Αζόφ επιτέθηκε στο κτίριο, που είχε ήδη παγιδευτεί», κατά την ίδια πηγή. Από τη μεριά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας αντίθετα κατηγόρησε τη Ρωσία για την επίθεση. «Ακόμη ένα φρικιαστικό έγκλημα πολέμου στη Μαριούπολη. Ρωσική επίθεση στο Δραματικό Θέατρο όπου κρύβονταν εκατοντάδες αθώοι άμαχοι. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς. Οι Ρώσοι είναι αδύνατο να μη γνώριζαν πως επρόκειτο για καταφύγιο αμάχων», ανέφερε ο Ντμίτρο Κουλέμπα μέσω Twitter.

Εξίσου μεγάλο σοκ προκάλεσε και το μακελειό στο Τσερνίχιβ της Ουκρανίας, όπου άμαχοι οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για ψωμί χτυπήθηκαν. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Βολοντίμιρ Νιντζέλσκι, ο αριθμός των αμάχων που έχασαν το πρωί της Τετάρτης τη ζωή τους από ρωσικά πυρά περιμένοντας στην ουρά έξω από κατάστημα για να αγοράσουν ψωμί, στο Τσερνίχιβ της βόρειας Ουκρανίας, ανέρχεται πλέον σε 13.

«Σήμερα ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν μια ύπουλη επίθεση με οβίδες πυροβολικού σε κατοικημένη συνοικία του Τσερνίχιβ. Οι οβίδες έπληξαν ένα πολυώροφο κτίριο και θραύσματα έπεσαν έξω από το κατάστημα όπου περίμεναν οι πολίτες», ανέφερε ο Νιντζέλσκι, με ανάρτησή του στο Facebook. Από την πλευρά του, το αρχηγείο της ουκρανικής αστυνομίας ανέφερε πως διεξάγεται έρευνα και συλλέγεται υλικό από τον τόπο αυτού του «εγκλήματος πολέμου», συμπληρώνοντας ότι αστυνομικοί μετέφεραν τραυματίες σε κοντινό νοσοκομείο.

