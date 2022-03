Πούτιν για Ρωσία: Σκληρή γλώσσα, ζητά «αυτοκάθαρση της κοινωνίας» για “να απαλλαγούμε από μπάσταρδους”

Εκτός ορίων ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ομιλία του, μίλησε για «προδότες και μπάσταρδους», για «πέμπτη φάλαγγα», ενώ έκανε λόγο για «αυτοκάθαρση της κοινωνίας» στη Ρωσία. Μιλώντας σε μια συνάντηση για τα μέτρα κοινωνικοοικονομικής στήριξης των περιφερειών, ο Πούτιν, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Business Insider, υποστήριξε ότι η Ρωσία θα πρέπει να υποβληθεί σε «αυτοκάθαρση της κοινωνίας», για να απαλλαγεί από τους «μπάσταρδους και τους προδότες» που δεν υποστηρίζουν τη γραμμή του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν είπε ότι η Δύση προσπαθεί να διχάσει τη Ρωσία και να προκαλέσει εμφύλια αντιπαράθεση με τη βοήθεια της «πέμπτης φάλαγγάς» της. «Και υπάρχει ένας στόχος, η καταστροφή της Ρωσίας» ισχυρίστηκε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα αποκρούσει τέτοιες προσπάθειες.

Putin in an Orwellian way has divided the citizens of Russia into clean and unclean: the West "will try to bet on the… fifth column, on the national traitors, on those who make money here, in our country, but live…according to their own slave consciousness". — Andrei Kolesnikov (@AndrKolesnikov) March 16, 2022

«Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η φυσική και αναγκαία αυτοκάθαρση της κοινωνίας μόνο θα ενισχύσει τη χώρα μας, την αλληλεγγύη, τη συνοχή και την ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση». Όπως τόνισε, κάθε λαός, ειδικά ο ρωσικός, «είναι σε θέση να διακρίνει τους αληθινούς πατριώτες από τους μπάσταρδους και τους προδότες και θα τους φτύσει σαν σκνίπα που κατά λάθος πέταξε στο στόμα τους».

Ρώσοι ειδικοί είπαν ότι το μήνυμα ήταν ανατριχιαστικό

«Ο Πούτιν με οργουελικό τρόπο έχει χωρίσει τους πολίτες της Ρωσίας σε καθαρούς και ακάθαρτους», έγραψε ο Αντρέι Κολέσνικοφ, πολιτικός αναλυτής με έδρα τη Μόσχα. Επιχειρώντας να απαντήσει στην αποδεδειγμένη αποτυχία του ρωσικού στρατού να καθυποτάξει μέσα σε λίγες ημέρες την Ουκρανία, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε: «Η Δύση απέτυχε να οργανώσει ένα ”οικονομικό blitzkrieg” (σ.σ. αστραπιαίος πόλεμος) εναντίον της Ρωσίας και τώρα ο κόσμος είναι μάρτυρας του τέλους της δυτικής κυριαρχίας στην πολιτική και την οικονομία».

Σχετικά με τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη χώρα του, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει αρκετούς πόρους ώστε να μη χρειάζεται να «τυπώνει χρήμα», και «η οικονομία σίγουρα θα προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες». «Στο εγγύς μέλλον, οι κοινωνικές πληρωμές στους Ρώσους θα αυξηθούν, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη μέγιστη ελευθερία», πρόσθεσε. «Τις κυρώσεις η Δύση ούτως ή άλλως θα τις επέβαλλε, απλά έψαχνε την αφορμή», ανέφερε.

«Οι ενέργειες των δυτικών έγιναν μάθημα και για τις ρωσικές επιχειρήσεις -δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιόπιστο από το να επενδύσεις στη χώρα σου», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχθηκε ότι η οικονομία της χώρας θα πληγεί, αλλά παράλληλα προανήγγειλε και παροχές στους πολίτες.

Για τον πόλεμο

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πούτιν επανέλαβε ότι η χώρα του «δεν χτυπάει αμάχους» και παρομοίασε τους Ουκρανούς με τους ναζί, «που τις τελευταίες μέρες του Τρίτου Ράιχ προσπάθησαν να σύρουν όσο το δυνατόν περισσότερα αθώα θύματα μαζί τους στον τάφο». Η στρατιωτική επέμβαση, δε, κατά τη γνώμη του, «ήταν αναγκαία λόγω των γεγονότων στο Ντονμπάς». Σχετικά με τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο εσωτερικό της χώρας, ανέφερε ότι «ο ρωσικός λαός θα μπορεί πάντα να ξεχωρίζει τους αληθινούς πατριώτες από τα αποβράσματα και τους προδότες και απλώς να τους φτύνει σαν ένα κουκούτσι».

«Η γλώσσα του Πούτιν στο τηλεοπτικό του μήνυμα για «αποβράσματα και προδότες» και πως θα τους χειριστεί αρχίζει να θυμίζει γλώσσα της εποχής των εκκαθαρίσεων του Στάλιν. Δεν θα τελειώσει καλά αυτό», σχολίασε ο Καρλ Μπιλντ.

Ominous words from Putin about a “natural and necessary cleansing of the nation” to “spit out like flies” all representatives of a fifth column and “traitors” who do not back the Kremlin line. No wonder thousands are leaving the country in fear. pic.twitter.com/66LGpo12p3 — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 16, 2022

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS, οι βασικές δηλώσεις του Πούτιν είναι οι εξής:

Πούτιν: «Αυτοάμυνα» η εισβολή στην Ουκρανία

Η Ρωσία ξεκίνησε μια επιχείρηση στην Ουκρανία για να βοηθήσει τους κατοίκους του Ντονμπάς, οι οποίοι είχαν «υποστεί πραγματική γενοκτονία» για οκτώ χρόνια, και για να ματαιώσει τα επιθετικά σχέδια του Κιέβου, που προετοιμαζόταν «για ένα σενάριο βίας, αιματηρής σφαγής και εθνοκάθαρσης». Η επιθυμία της Ουκρανίας να αποκτήσει πυρηνικά όπλα αποτελούσε επίσης πραγματική απειλή.

Μια περιορισμένη επέμβαση στο Ντονμπάς δεν θα οδηγούσε σε ειρήνη, αλλά θα δημιουργούσε μια «νέα πρώτη γραμμή»: «Δεν είχαμε άλλη επιλογή για αυτοάμυνα <…>, εκτός από μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

«Τα παιδιά, οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί μας δείχνουν θάρρος και ηρωισμό, κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να αποφύγουν απώλειες στον άμαχο πληθυσμό των ουκρανικών πόλεων». Οι αρχές της Ουκρανίας, από την άλλη, «χτύπησαν αδιάκριτα, στις πλατείες, με τον φανατισμό και τη φρενίτιδα των καταδικασμένων», «όπως οι ναζί, που τις τελευταίες μέρες του Τρίτου Ράιχ προσπάθησαν να σύρουν όσο το δυνατόν περισσότερα αθώα θύματα μαζί τους στον τάφο».

Πούτιν: Οι κυρώσεις έπληξαν την ίδια τη Δύση

Σε κάθε περίπτωση, η Δύση θα είχε επιβάλει κυρώσεις κατά της Μόσχας: «Είναι απλώς αφορμές. Η πολιτική περιορισμού, αποδυνάμωσης της Ρωσίας, μεταξύ άλλων μέσω της οικονομικής απομόνωσης, είναι μια συνειδητή μακροπρόθεσμη στρατηγική. Την ίδια στιγμή, η Δύση δεν κρύβει πλέον το γεγονός ότι προσπαθούν να χτυπήσουν κάθε οικογένεια, κάθε πολίτη της Ρωσίας».

Οι κυρώσεις έπληξαν την ίδια τη Δύση, συμπεριλαμβανομένης της υπονόμευσης της αξιοπιστίας της. Με το «πάγωμα» των ρωσικών αποθεμάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση «κήρυξαν πραγματική χρεοκοπία» έναντι της Μόσχας και «τώρα όλοι γνωρίζουν ότι τα χρηματοοικονομικά αποθέματα μπορούν απλώς να κλαπούν». Οι ενέργειές τους έγιναν μάθημα και για τις ρωσικές επιχειρήσεις -«δεν υπάρχει τίποτα πιο αξιόπιστο από το να επενδύσεις στη χώρα σου».

Ταυτόχρονα, οι κυρώσεις δεν απέδωσαν αποτέλεσμα: «Δεν ήταν δυνατό να οργανωθεί ένα οικονομικό blitzkrieg κατά της Ρωσίας».

Putin’s language in his rambling TV speech today on “scums and traitors” and how to deal with them start to approach the language of the times of the purges of Stalin. This will not end well. pic.twitter.com/cnSnwtiwyS — Carl Bildt (@carlbildt) March 16, 2022

Σχετικά με την «πέμπτη φάλαγγα»

Η Δύση προσπαθεί να διασπάσει τη ρωσική κοινωνία, βασιζόμενη «στη λεγόμενη ”πέμπτη φάλαγγα”, σε εθνικούς προδότες, σε αυτούς που κερδίζουν χρήματα εδώ, μαζί μας, αλλά ζουν εκεί και ”ζουν” ούτε καν με τη γεωγραφική έννοια της λέξης, αλλά σύμφωνα με τις σκέψεις τους, στη δουλική τους συνείδηση».

«Δεν καταδικάζω καθόλου όσους έχουν μια βίλα στο Μαϊάμι ή στη Γαλλική Ριβιέρα, που δεν μπορούν να κάνουν χωρίς φουά γκρα, στρείδια ή τις λεγόμενες ελευθερίες των φύλων <…> Αυτό, κατά τη γνώμη τους, είναι σημάδι ότι ανήκουν στην “ανώτερη κάστα”, στην “ανώτερη φυλή”. Τέτοιοι άνθρωποι είναι έτοιμοι να πουλήσουν τη μητέρα τους, μόνο αν τους επιτρεπόταν να καθίσουν στο διάδρομο κοντά σε αυτήν την υψηλότατη κάστα».

Ο ρωσικός λαός θα μπορεί πάντα να ξεχωρίζει «τους αληθινούς πατριώτες από τα αποβράσματα και τους προδότες και απλώς να τους φτύνει σαν ένα κουκούτσι».

Πολλές χώρες έχουν παραιτηθεί στο να «ζουν με σκυμμένη την πλάτη τους και να αποδέχονται δουλοπρεπώς όλες τις αποφάσεις του κυρίαρχού τους», αλλά η Ρωσία δεν θα είναι ποτέ «σε μια τέτοια θλιβερή και ταπεινωμένη κατάσταση»: «Ο αγώνας που κάνουμε είναι αγώνας για την κυριαρχία μας, για το μέλλον της χώρας μας και των παιδιών μας. Θα αγωνιστούμε για το δικαίωμα να είμαστε και να παραμείνουμε Ρωσία».

Για την αναδιάρθρωση της οικονομίας

«Προφανώς, τα συνεχιζόμενα γεγονότα χαράζουν την παγκόσμια κυριαρχία των δυτικών χωρών τόσο στην πολιτική όσο και στην οικονομία. Επιπλέον, θέτουν υπό αμφισβήτηση το οικονομικό μοντέλο που έχει επιβληθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες τις τελευταίες δεκαετίες και μάλιστα σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Η ρωσική οικονομία σίγουρα θα προσαρμοστεί στις νέες πραγματικότητες <…> Φυσικά, οι νέες πραγματικότητες θα απαιτήσουν βαθιές διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία μας και, δεν θα το κρύψω, δεν θα είναι εύκολες, θα οδηγήσουν σε προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού και της ανεργίας. Σε αυτήν την κατάσταση, καθήκον μας είναι να ελαχιστοποιήσουμε παρόμοιους κινδύνους.

Τώρα οι Αρχές πρέπει να διασφαλίσουν τη διαθεσιμότητα βασικών αγαθών και φαρμάκων, καθώς και να μειώσουν τη φτώχεια και την ανισότητα στη χώρα: «Αυτό είναι ένα πολύ εφικτό έργο ακόμη και σήμερα». Ακόμη και υπό τις κυρώσεις, η Ρωσία έχει αρκετά έσοδα και «η Κεντρική Τράπεζα δεν θα χρειαστεί να τυπώσει χρήματα».

Σχετικά με ξένες εταιρείες

«Εκτιμούμε τη θέση εκείνων των ξένων εταιρειών που <…> συνεχίζουν να εργάζονται στη χώρα μας. Στο μέλλον, σίγουρα θα λάβουν πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης».

«Γνωρίζουμε επίσης αυτούς που πρόδωσαν δειλά τους εταίρους τους <…> Ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τις δυτικές χώρες, θα σεβαστούμε το δικαίωμα στην ιδιοκτησία».

Ο αρθρογράφος του BBC Στηβ Ρόζενμπεργκ σχολίασε: «Ο Πούτιν πολεμάει σε όλα τα μέτωπα. Στην Ουκρανία …και στη χώρα του. Αντιλαμβανόμενος ότι οι κυρώσεις θα επιφέρουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, αναζητά κάποιον για να κατηγορήσει, ώστε οι Ρώσοι να μην κατηγορούν εκείνον. Oι αποδιοπομπαίοι τράγοι του Κρεμλίνου: Η πέμπτη φάλαγγα, οι εθνικοί προδότες, τα φιλοδυτικά αποβράσματα».