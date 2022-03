Ουκρανία πόλεμος: Το διαιτολόγιο της σύγκρουσης

Στήνοντας ενέδρα σε ένα ρωσικό στρατιωτικό κονβόι, οι Ουκρανοί στρατιώτες ακινητοποίησαν ένα όχημα KamAZ, μια η κινητή κουζίνα εκστρατείας δηλαδή της συγκεκριμένης ομάδας των Ρώσων στρατιωτών. Ένας Ουκρανός στρατιώτης καταγράφοντας με κάμερα πηγαίνει σε μια από τις πλαϊνές πόρτες και αποκαλύπτει τι έχει μέσα το όχημα. Το πρώτο που βλέπει είναι πολλά σακιά με πατάτες και κρεμμύδια.

Μετά ανοίγει ένα μεγάλο εντοιχισμένο καζάνι και βλέπει έναν χυλό που έχει σαν βάση του την πατάτα. Ανοίγει και τα βάζα τα οποία περιέχουν πίκλες ενώ κάποια φακελάκια έχουν σκόνες και μάλλον είναι μπαχαρικά, αλάτι και πιπέρι για να νοστιμέψει το φαγητό.

Πάντως σύμφωνα με το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας το μενού του στρατιώτη περιλαμβάνει τα εξής:

Χυλός με λουκάνικο, αυγά και ψωμί . Λαμβάνουν επίσης μια ή δυο φορές την εβδομάδα πελμένι (ζύμη με γέμιση κιμά που συμπληρώνεται με ξινή κρέμα)

Μεσημεριανό

Οι σούπες είναι ένα από τα κύρια φαγητά των στρατιωτών. Μια από αυτές είναι η κρεατόσουπα που περιλαμβάνει κρέας, πατάτες, αγγουράκια τουρσί, καρότα και κρεμμύδια.

Βραδινό

Το μενού περιλαμβάνει κάτι ελαφρύ. Όπως ψάρι (μπακαλιάρο κυρίως)

Kitchen trolley on a Kamaz chassis appears to contain almost only a quantity of onions. Too little to fill Russian stomachs. Food and ammunition is clearly a logistical problem. pic.twitter.com/eY9M0TbPSh

