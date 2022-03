Ουκρανία τώρα – πόλεμος: Πολιορκείται η Οδησσός, εκρήξεις στο Κίεβο

Ως «κόλαση» περιγράφουν στο CNNi την κατάσταση στη Μαριούπολη κάτοικοι που κατάφεραν να φύγουν από την πολιορκημένη πόλη. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης του Ντονέτσκ ανέφερε πως ασθενείς και προσωπικό είναι αιχμάλωτοι στο περιφερειακό νοσοκομείο εντατικής θεραπείας της Μαριούπολης. Σύμφωνα με τον Πάβλο Κιριλένκο, που επικαλείται πληροφορίες που του έδωσε υπάλληλος του νοσοκομείου, προσωπικό και ασθενείς είναι στο υπόγειο ενώ έξω από το κτήριο ακούγονται συνεχώς πυροβολισμοί.

«Είναι αδύνατον να φύγουμε. Πυροβολούν συνέχεια, είμαστε στο υπόγειο. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να πλησιάσουν εδώ και δύο μέρες. Κτήρια δίπλα μας είναι στις φλόγες. Οι Ρώσοι έχουν φέρει περίπου 400 άτομα από γειτονικά κτήρια», φέρεται να είπε ο υπάλληλος αυτός. Οι βομβαρδισμοί είναι συνεχείς στην πόλη, με ουκρανό αξιωματούχο να αναφέρει πως την Τρίτη «μετρήσαμε 22 αεροσκάφη που βομβάρδισαν την πόλη μας και τουλάχιστον 100 βόμβες. Οι ζημιές είναι τρομερές».

Kharkiv was struck 65 times on Monday and 600 residence buildings have been destroyed so far, officials say #Ukraine #UkraineUnderAttack #Kharkiv https://t.co/NepXUqiAHI

— CNNWynn (@WynnWs) March 15, 2022