Νεκροί άμαχοι Ουκρανία: Σκοτώθηκαν περιμένοντας στην ουρά για ψωμί

Σοκαριστική είδηση για 10 νεκρούς αμάχους που περίμεναν στην ουρά για ψωμί, στο Τσερνίχιβ στην Ουκρανία, μεταδίδουν ουκρανικά ΜΜΕ. Μάλιστα η είδηση συνοδεύεται και από σχετικό βίντεο το οποίο επιβεβαιώνει, μέσω γεωεντοπισμού το CNN. Όπως χαρακτηριστικά γράφει το αμερικανικό μέσο μια οβίδα ή ρουκέτα χτύπησε μια ομάδα ανθρώπων που περίμενε στην ουρά για ψωμί στην πόλη Τσερνίχοφ της βόρειας Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Ένας τοπικός δημοσιογράφος που βρισκόταν στη σκηνή δήλωσε ότι τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Το CNN δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον αριθμό των θυμάτων. Το Τσερνίχοφ περικυκλώνεται από ρωσικές δυνάμεις και έχει δεχθεί επανειλημμένους βομβαρδισμούς την τελευταία εβδομάδα, κάποιοι από τους οποίους έπληξαν κατοικημένες περιοχές Την είδηση μετέδωσε νωρίτερα το Kiev Independent και το Interfax Ukraine, επικαλούμενα το ουκρανικό μέσο suspilne που είχε ανταποκρίτρια στο σημείο, γράφοντας όλοι τους για 10 νεκρούς αμάχους, που περίμεναν στην ουρά για ψωμί, από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

In #Chernihiv, #Russian troops opened fire on people who were standing in line for bread, reports Suspilne Chernihiv.

According to the #Ukrainian media, as a result of the shelling, at least 10 people were killed. pic.twitter.com/SDcubYeXif

— NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022